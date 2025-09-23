Grupo Axé Capoeira se prepara para realizar o Iê Viva meu Mestre 2025, maior evento de capoeira do Acre

O Acre será palco, entre os dias 24 e 28 de setembro, do IÊ VIVA MEU MESTRE 2025, considerado o maior evento de capoeira do estado. A programação acontece em Rio Branco e Epitaciolândia, reunindo mestres renomados, professores e centenas de alunos em momentos de aprendizado, celebração e valorização da cultura afro-brasileira.

O encontro contará com a presença de grandes nomes da capoeira mundial, entre eles: Mestre Barrão, presidente mundial e fundador do Grupo Axé Capoeira; Mestre Barrãozinho, vice-presidente mundial do Axé Capoeira, cineasta e pioneiro ao levar a capoeira para o MMA; Mestre Tony Vargas, do Grupo Senzala (RJ); DJ Capoeira, de São Paulo; Mestre Testinha, radicado no Canadá; Mestre Manhoso, da Paraíba; Professor Rato, de Pernambuco; e o produtor musical Matias, também de Pernambuco.

O evento também terá apresentações de danças típicas da cultura afro-brasileira, como coco de roda, maculelê, samba-reggae, colheita, afro e frevo. Todas serão coordenadas pela professora e coreógrafa Cristina Raquel, conhecida na capoeira como Graduada Pimenta. Essas manifestações integram a riqueza cultural do país e ganham destaque em momentos especiais como este, que reunirá grandes nomes da capoeira e das artes populares.

Programação oficial

Dia 24 (quarta-feira) – Epitaciolândia

A abertura oficial acontece no Centro do Idoso, com o batizado de cerca de 180 novos capoeiristas que receberão suas primeiras graduações.

Dia 25 (quinta-feira) – Rio Branco

Roda de abertura no Centro de Treinamento Axé Capoeira do Acre, localizado na Rua da Lua, bairro Sobral, reunindo alunos de todos os núcleos da capital.

Dia 26 (sexta-feira) – Rio Branco

Troca de experiências no Ginásio Álvaro Dantas (Ginásio Coberto), com aulão e roda de capoeira ministrados pelos mestres convidados. A atividade reunirá alunos de Acrelândia, Epitaciolândia, Brasiléia e Rio Branco.

Dia 27 (sábado) – Rio Branco

Considerado o ponto alto da programação, o Ginásio Coberto será palco do Campeonato Estadual de Capoeira, a partir das 15h, seguido pelo batizado de cerca de 400 alunos de Rio Branco e Acrelândia.

Dia 28 (domingo) – Rio Branco

Encerrando o evento, o Cine Teatro Recreio recebe uma noite cultural especial, com apresentações musicais de grandes referências da capoeira: Mestre Testinha, Mestre Tony Vargas, DJ Capoeira, Matias e o comando do Mestre Barrão, em um espetáculo de musicalidade que promete emocionar o público.

Realização e apoios

O IÊ VIVA MEU MESTRE 2025 é promovido pela Associação Cultural e Desportiva Axé Capoeira do Acre, com apoio da Secretaria Extraordinária de Esporte, Secretaria Estadual de Educação, Prefeitura de Epitaciolândia, Pontão do Ferro, Acre Gesso Sobral, Auto Posto Mercado do Bosque, Ótica Novo Estilo, Fundação de Cultura Garibaldi Brasil, RK Suplementos Alimentares, Programa Acre pela Vida (SEJUSP), deputado estadual Nicolau Júnior, Farmácia de Manipulação Contém Vida, Malharia Kyomi e Visual Academia.