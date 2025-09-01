Grupo de SP que fornece armas para facções é alvo de operação policial

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta segunda-feira (1º/9), uma operação para desarticular um grupo criminoso de São Paulo suspeito de fornecer armas e drogas para facções criminosas do Rio de Janeiro, especialmente para a comunidade da Serrinha.
Os alvos dos mandados de busca e apreensão são concentrados em Mogi das Cruzes e Guarulhos, na região metropolitana, e Sorocaba, no interior do estado.
Os endereços mapeados foram apontados como pontos de armazenamento de armas e drogas, sedes empresariais de fachada e locais de cultivo clandestino.
Operação contra grupo criminoso de SP
- A operação é realizada pela Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), com apoio de policiais civis paulistas.
- As investigações tiveram início a partir da apreensão de quatro fuzis em agosto do ano passado, na Rodovia Presidente Dutra.
- A partir do flagrante, os agentes da unidade especializada apuraram vínculos entre o investigado e possíveis coautores, localizados nas cidades paulistas.
Com base nas provas, uma representação foi encaminhada à Justiça, que expediu mandados de busca e apreensão e deferiu a quebra de sigilo de dados de dispositivos eletrônicos.
O objetivo desta etapa da operação é aprofundar as investigações, visando desarticular a rede criminosa.