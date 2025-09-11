Grupo liderado por Bolsonaro atacou as instituições, diz Cármen Lúcia

11/09/2025
A ministra Cármen Lúcia avaliou, ao proferir seu voto no julgamento da trama golpista nesta quinta-feira (11/9), que a denúncia da Procuradoria-Geral da República fez “prova cabal” de que um  grupo liderado por Jair Messias Bolsonaro implementou um plano para atacar as instituições democráticas, com a finalidade de “prejudicar a alternância legítima de poder nas eleições de 2022”.

“A Procuradoria afirmou exatamente, e acho que já antecipo, para mim, fez prova cabal de que o grupo, liderado por Jair Messias Bolsonaro, composto por figuras-chave do governo, das forças armadas e de órgãos de inteligência, desenvolvendo implementou plano progressivo e sistemático de ataque às instituições democráticas, com a finalidade de prejudicar a alternância legítima de poder nas eleições de 2022, minaram o livre exercício dos demais poderes constitucionais, especialmente do poder social”, afirmou a ministra.

