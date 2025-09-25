Grupo que assaltava passageiros em ônibus é detido após furto em loja

Um grupo suspeito de assaltar passageiros em paradas e no interior de ônibus no Distrito Federal foi detido por policiais militares do DF, nessa quarta-feira (24/9). De acordo com a corporação, a quadrilha foi localizada após PMs do 2º Batalhão serem acionados, via 190, para verificar uma ocorrência de furto em uma loja de roupas no centro de Taguatinga.

O grupo é suspeito de cometer furtos dentro de coletivos, durante as viagens, e usar os cartões de crédito para efetuar compras em comércios na região. Uma mulher, que teve itens levados pelo bando, contou à Polícia Civil do DF (PCDF) que até percebeu uma aglomeração em torno dela, mas só depois constatou que havia sido furtada.

Funcionários de uma loja de roupas chamara a PM e relataram que flagraram os criminosos em ação. Eles apresentaram imagens do circuito interno de segurança que comprovaram o furto cometido pelos suspeitos.

Segundo a PMDF, as filmagens mostraram três mulheres e um homem entrando no comércio. Enquanto duas envolvidas tentavam efetuar compras com cartões bancários furtados, distraindo os atendentes, os demais subtraíam mercadorias, as escondendo em bolsas.

No total, o grupo furtou duas jaquetas, duas correntes, dois anéis e duas cartelas de brincos antes de deixar o local.

Os militares intensificaram patrulhamento na região à procura dos suspeitos. Três dos envolvidos foram localizados em uma parada de ônibus na Quadra 10, já cercados por alguns populares. Ao ser detido, o homem flagrado pela câmera de segurança tentou dispensar os cartões bancários, mas não conseguiu. “Com ele, foram encontrados 12 cartões de diferentes titularidades, sem explicação plausível de procedência”, detalhou a PMDF.

Com uma das mulheres foram apreendidos duas correntes e um anel de cor prateada, que ela tentou esconder no sutiã. Questionados, todos negaram a autoria do furto, mas foram reconhecidos pelos funcionários da loja.

Além de seis cartões bancários utilizados pelos criminosos em compras – que somaram R$ 682,48 – os envolvidos também furtaram R$ 120 em espécie da bolsa de uma vítima.

O grupo foi encaminhado à 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul), onde uma das vítimas do furto foi identificada. Segundo a PMDF, todos os integrantes do grupo criminoso acumulam passagens por furtos anteriores.