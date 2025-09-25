25/09/2025
Universo POP
Luan Santana e Jade Magalhães batizam a filha com evento milionário; veja os detalhes
Preocupado, Wesley Safadão ficou aos prantos durante cirurgia do filho Yhudy
Filho de Simone e Kaká Diniz é internado; pai explica diagnóstico e tranquiliza fãs
Influenciadora de 14 anos morre após 11 anos de luta contra câncer
Enquete aponta quem deve sair na 1ª Roça de A Fazenda 17: Gabily, Carol ou Fabiano?
Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe, é internada em SP
Horóscopo do dia: confira as previsões para esta quinta-feira
Vale Tudo: morte de Odete Roitman promete suspense na reta final e já tem cena gravada!
Euro é flagrado com travesti em presídio e briga com Hytalo Santos
Coluna da Kelly Kley: médica Sandra Aguiar é premiada no Mulher Notável 

Grupo que assaltava passageiros em ônibus é detido após furto em loja

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
grupo-que-assaltava-passageiros-em-onibus-e-detido-apos-furto-em-loja

Um grupo suspeito de assaltar passageiros em paradas e no interior de ônibus no Distrito Federal foi detido por policiais militares do DF, nessa quarta-feira (24/9). De acordo com a corporação, a quadrilha foi localizada após PMs do 2º Batalhão serem acionados, via 190, para verificar uma ocorrência de furto em uma loja de roupas no centro de Taguatinga.

O grupo é suspeito de cometer furtos dentro de coletivos, durante as viagens, e usar os cartões de crédito para efetuar compras em comércios na região. Uma mulher, que teve itens levados pelo bando, contou à Polícia Civil do  DF (PCDF) que até percebeu uma aglomeração em torno dela, mas só depois constatou que havia sido furtada.

Funcionários de uma loja de roupas chamara a PM e relataram que flagraram os criminosos em ação. Eles apresentaram imagens do circuito interno de segurança que comprovaram o furto cometido pelos suspeitos.

Leia também

Segundo a PMDF, as filmagens mostraram três mulheres e um homem entrando no comércio. Enquanto duas envolvidas tentavam efetuar compras com cartões bancários furtados, distraindo os atendentes, os demais subtraíam mercadorias, as escondendo em bolsas.

No total, o grupo furtou duas jaquetas, duas correntes, dois anéis e duas cartelas de brincos antes de deixar o local.

Os militares intensificaram patrulhamento na região à procura dos suspeitos. Três dos envolvidos foram localizados em uma parada de ônibus na Quadra 10, já cercados por alguns populares. Ao ser detido, o homem flagrado pela câmera de segurança tentou dispensar os cartões bancários, mas não conseguiu. “Com ele, foram encontrados 12 cartões de diferentes titularidades, sem explicação plausível de procedência”, detalhou a PMDF.

Com uma das mulheres foram apreendidos duas correntes e um anel de cor prateada, que ela tentou esconder no sutiã. Questionados, todos negaram a autoria do furto, mas foram reconhecidos pelos funcionários da loja.

Além de seis cartões bancários utilizados pelos criminosos em compras – que somaram R$ 682,48 – os envolvidos também furtaram R$ 120 em espécie da bolsa de uma vítima.

O grupo foi encaminhado à 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul), onde uma das vítimas do furto foi identificada. Segundo a PMDF, todos os integrantes do grupo criminoso acumulam passagens por furtos anteriores.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Governo antecipa salário de setembro dos servidores públicos; confira as datas de pagamento

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost