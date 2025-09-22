Grupo Silvio Santos lança canal SBT News; confira os detalhes

O Grupo Silvio Santos aprovou nesta segunda-feira (22/9) o lançamento do canal de notícias SBT News, previsto para estrear ainda em 2025. A marca, até então associada ao portal de notícias do SBT, evolui para uma operação multiplataforma, impulsionada pela força de uma emissora integralmente dedicada ao jornalismo, com programação ininterrupta, 24 horas por dia, sete dias por semana.

Para a presidente do SBT, Daniela Abravanel Beyruti, o projeto é um marco: “O SBT News reafirma a televisão como instrumento de informação de qualidade e reforça nosso compromisso com um jornalismo profissional, imparcial e relevante.”

A CEO do grupo Silvio Santos, Ana Karina Bortoni, destaca o caráter estratégico: “O SBT News nasce para competir em igualdade de condições com os principais players do mercado de notícias. Nossa meta é estar entre as maiores referências de jornalismo do país.”

A implantação será liderada por Fábio Faria, ex-ministro das Comunicações.

Até o final do ano, o SBT News estará disponível nas principais operadoras, no YouTube e nos canais fast das mais importantes fabricantes de televisores.