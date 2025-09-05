GTA 4: todos os códigos PS3, Xbox e PC— vida, armas, veículos e DLCs

Ative os macetes pelo celular do Niko e facilite sua vida em Liberty City; veja também os códigos de Lost and Damned e The Ballad of Gay Tony

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Como ativar os códigos

  • Abra o celular do Niko (seta para cima duas vezes) e digite o número do código como se fosse fazer uma ligação.

  • Depois do primeiro uso, os macetes ficam salvos no menu “Cheats” do telefone.

  • Atenção: usar cheats desativa conquistas/troféus. Faça backup do seu save em um slot separado.

  • O processo é o mesmo no PS3, Xbox 360, Xbox One/Series (retrocompatibilidade) e PC.

Reprodução

Vida, colete, polícia e clima (jogo base)

  • Vida e colete no máximo: 362-555-0100

  • Vida, colete e munição no máximo: 482-555-0100

  • Remover nível de procurado: 267-555-0100

  • Aumentar nível de procurado: 267-555-0150

  • Mudar clima: 468-555-0100

Veículos (jogo base)

Só é possível spawnar um veículo por vez. Ao gerar outro, o anterior desaparece.

  • Annihilator (helicóptero): 359-555-0100

  • Cognoscenti: 227-555-0142

  • Comet: 227-555-0175

  • FIB Buffalo: 227-555-0100

  • Jetmax (lancha): 938-555-0100

  • NRG-900 (moto): 625-555-0100

  • Sanchez (moto): 625-555-0150

  • SuperGT: 227-555-0168

  • Turismo: 227-555-0147

Armas (jogo base)

  • Armas avançadas (taco de beisebol, pistola de combate, escopeta de combate, SMG, carabina, rifle de combate, granadas, RPG): 486-555-0100

  • Armas básicas (faca, pistola, escopeta, micro SMG, rifle de assalto, rifle de combate, coquetel molotov, RPG): 486-555-0150

Lost and Damned (DLC)

Insira no celular do Johnny Klebitz. Não funciona no jogo base.

  • Burrito: 826-555-0150

  • Double T (moto): 245-555-0125

  • Innovation (moto): 245-555-0100

  • Hakuchou (moto): 245-555-0199

  • Hexer (moto): 245-555-0150

  • Slamvan: 826-555-0100

The Ballad of Gay Tony (DLC)

Insira no celular do Luis Fernando Lopez. Não funciona no jogo base.

  • Armas avançadas: 486-555-0100

  • Munição explosiva (rifle de precisão): 486-555-2526

  • Super força: 276-555-2666

  • Paraquedas: 359-555-7272

  • Akuma (moto): 625-555-0200

  • APC (carro): 272-555-8265

  • Bullet GT (carro): 227-555-9666

  • Buzzard (helicóptero): 359-555-2899

  • Floater (barco): 938-555-0150

  • Vader (moto): 625-555-3273

Fonte: TechTudo; Radio Times; GamesRadar+; GTA Wiki
✍️ Redigido por ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Casos de covid-19 crescem 90% em Rio Branco em uma semana e prefeitura emite alerta

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.