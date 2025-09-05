GTA 4: todos os códigos PS3, Xbox e PC— vida, armas, veículos e DLCs

Como ativar os códigos
-
Abra o celular do Niko (seta para cima duas vezes) e digite o número do código como se fosse fazer uma ligação.
-
Depois do primeiro uso, os macetes ficam salvos no menu “Cheats” do telefone.
-
Atenção: usar cheats desativa conquistas/troféus. Faça backup do seu save em um slot separado.
-
O processo é o mesmo no PS3, Xbox 360, Xbox One/Series (retrocompatibilidade) e PC.
Vida, colete, polícia e clima (jogo base)
-
Vida e colete no máximo: 362-555-0100
-
Vida, colete e munição no máximo: 482-555-0100
-
Remover nível de procurado: 267-555-0100
-
Aumentar nível de procurado: 267-555-0150
-
Mudar clima: 468-555-0100
Veículos (jogo base)
Só é possível spawnar um veículo por vez. Ao gerar outro, o anterior desaparece.
-
Annihilator (helicóptero): 359-555-0100
-
Cognoscenti: 227-555-0142
-
Comet: 227-555-0175
-
FIB Buffalo: 227-555-0100
-
Jetmax (lancha): 938-555-0100
-
NRG-900 (moto): 625-555-0100
-
Sanchez (moto): 625-555-0150
-
SuperGT: 227-555-0168
-
Turismo: 227-555-0147
Armas (jogo base)
-
Armas avançadas (taco de beisebol, pistola de combate, escopeta de combate, SMG, carabina, rifle de combate, granadas, RPG): 486-555-0100
-
Armas básicas (faca, pistola, escopeta, micro SMG, rifle de assalto, rifle de combate, coquetel molotov, RPG): 486-555-0150
Lost and Damned (DLC)
Insira no celular do Johnny Klebitz. Não funciona no jogo base.
-
Burrito: 826-555-0150
-
Double T (moto): 245-555-0125
-
Innovation (moto): 245-555-0100
-
Hakuchou (moto): 245-555-0199
-
Hexer (moto): 245-555-0150
-
Slamvan: 826-555-0100
The Ballad of Gay Tony (DLC)
Insira no celular do Luis Fernando Lopez. Não funciona no jogo base.
-
Armas avançadas: 486-555-0100
-
Munição explosiva (rifle de precisão): 486-555-2526
-
Super força: 276-555-2666
-
Paraquedas: 359-555-7272
-
Akuma (moto): 625-555-0200
-
APC (carro): 272-555-8265
-
Bullet GT (carro): 227-555-9666
-
Buzzard (helicóptero): 359-555-2899
-
Floater (barco): 938-555-0150
-
Vader (moto): 625-555-3273
Fonte: TechTudo; Radio Times; GamesRadar+; GTA Wiki
✍️ Redigido por ContilNet