GTA 6 foi mais caro que 10 monumentos famosos? veja as comparações e os porquês das diferenças

Antes de tudo, um ponto importante: a Rockstar NÃO divulgou o orçamento oficial de GTA 6. O que existe são estimativas de analistas que colocam o projeto (desenvolvimento + marketing + infraestrutura online) na faixa de US$ 1 a 2 bilhões — e o jogo está oficialmente previsto para 26 de maio de 2026 em PS5 e Xbox Series X|S. Investors+2Windows Central+2

Com essa ressalva, dá para brincar de comparação histórica. Abaixo, 10 obras e pontos turísticos cujos custos estimados (convertidos/atualizados) ficam abaixo do teto superior de GTA 6 — lembrando que os valores são aproximados, de épocas distintas e metodologias diferentes (nem sempre comparáveis “maçã com maçã”).

1) Cristo Redentor (Rio de Janeiro) — ~US$ 4,3–4,8 milhões (atualizado)

Custou cerca de US$ 250 mil entre 1922 e 1931 (doações), o que dá US$ 4,3–4,4 mi em valores atuais. Wikipedia

2) “Big Ben” (Londres) — ~US$ 3–4 milhões (relógio + sinos, 1859)

Registros históricos citam £22 mil para o relógio e os sinos em 1859 (não o custo total da torre), algo na casa de US$ 3–4 mi hoje. The Week

3) Estátua da Liberdade (NY) — US$ 8–20 milhões (atualizado)

A estátua custou cerca de US$ 250 mil (França) e o pedestal US$ 100–250 mil (EUA). Atualizado, o total varia conforme a fonte e indexação: ~US$ 8–20 mi. Serviço Nacional de Parques+1

4) Torre Eiffel (Paris) — ~US$ 45–50 milhões (atualizado)

A obra consumiu 7,8 milhões de francos (≈ US$ 1,5 mi em 1889), equivalendo a algo perto de US$ 47–50 mi hoje. EBSCO

5) Coliseu (Roma) — estimativa incerta

Não há registro confiável de custo original; números modernos (como “US$ 500 mi”) são meramente especulativos e não comparáveis de forma rigorosa. (Britannica/Wiki não trazem custo consolidado; tratar com cautela.)

6) Sagrada Família (Barcelona) — orçamento anual ~€ 25 mi; custo total não oficial

A basílica é financiada por bilheteria/doações; não há cifra oficial de “custo total”. Hoje, fala-se em ~€ 25 mi/ano de obra e conclusão estrutural prevista para 2026 (detalhes até 2034). Wikipedia+1

7) Taj Mahal (Agra) — ~US$ 827 milhões (equivalente 2015, estimado)

Fontes históricas indicam 32 milhões de rúpias (século XVII), o que alguns estudos convertem para ~₹52,8 bi em 2015 (~US$ 827 mi). Estimativa sujeita a grande incerteza. Wikipedia

8) Ópera de Sydney — A$ 102 milhões (1973) ≈ US$ 700–800 milhões hoje

Orçada em A$ 7 mi, saiu por A$ 102 mi (loterias estaduais financiaram). Atualizado, fica na casa de centenas de milhões de dólares. Wikipedia+1

9) Estádio de Wembley (2007) — £ 789–798 milhões ≈ ~US$ 1,2 bilhão

Reconstrução moderna (2003–2007) com arco icônico de 134 m. Wikipedia+1

10) Burj Khalifa (Dubai) — ~US$ 1,5 bilhão

O arranha-céu mais alto do mundo (828 m), inaugurado em 2010, teve custo de ~US$ 1,5 bi. Wikipedia

Em resumo

GTA 6 (estimado): US$ 1–2 bilhões — não oficial , mas amplamente projetado por analistas. Investors

Vários marcos mundiais — do Cristo Redentor ao Burj Khalifa — ficam abaixo desse teto quando trazidos a valores atuais, com muitas ressalvas de metodologia e poder de compra de épocas distintas.

Data oficial de lançamento: 26/05/2026 (Rockstar). Rockstar Games

Fontes: Rockstar/Take-Two (data oficial); IBD/WindowsCentral (estimativas de orçamento); Wikipedia e órgãos oficiais (Cristo Redentor, Estátua da Liberdade/NPS, Torre Eiffel, Sagrada Família, Ópera de Sydney/NSW, Wembley, Burj Khalifa), além de notas históricas do Parlamento Britânico/UK Parliament. Wikipedia+12Rockstar Games+12Investors+12

