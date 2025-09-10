Guará: aluno que desmaiou após levar mata-leão recebe alta hospitalar

O adolescente que estava internado após ser agredido violentamente por outros dois estudantes de uma escola particular, no Guará 2, nessa terça-feira (9/9), recebeu alta hospitalar.

A vítima tinha sido imobilizada por um dos suspeitos, enquanto o outro desferiu socos e chutes. O jovem foi encaminhado ao Hospital de Base (HBDF), onde deu entrada bastante machucado, com dores.

Ele passou por exames, entre eles uma tomografia no crânio. Ele também perdeu um dente durante as cenas de brutalidade e acabou desmaiando por sete minutos, após receber um golpe chamado “mata-leão”.

O Metrópoles apurou que a vítima foi socorrida inicialmente pela mãe de um aluno da instituição, que testemunhou a cena. Ela parou o carro, acionou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, e acompanhou o adolescente e o irmão dele – que presenciou toda a agressão – até o hospital. Os pais do jovem foram avisados depois.

A confusão ocorreu no fim do turno matutino das aulas do colégio Rogacionista, na EQ 38/42. Os dois jovens que aparecem encapuzados também são estudantes da unidade, segundo a direção da escola.

Eles partem para cima dos estudantes que usavam uniforme. Um dos alunos é imobilizado e, quando um amigo tenta socorrê-lo, leva uma voadora e é impedido de ajudar o colega, que era estrangulado.

Veja as imagens da briga:

Os dois adolescentes envolvidos foram levados para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA). A motivação das agressões, segundo a escola, é uma desavença entre os adolescentes, todos na faixa dos 16 anos, por conta de uma gincana que acontece na unidade de ensino.

A direção do Colégio Rogacionista informou que as famílias estão cientes do caso e que vai avaliar medidas disciplinares, que podem incluir advertência ou até expulsão. A instituição ressaltou, ainda, que não se responsabiliza por brigas ocorridas fora do ambiente escolar.