10/09/2025
Universo POP
Conheça Tocanna, a cantora de IA por trás do proibidão viral sobre São Paulo
Chapelaria acreana Sol & Lua é embaixadora do 1º Encontro de Mulheres do Agro & Empreendedoras
Charlie Kirk morre após ser baleado durante palestra em universidade de Utah
Mulher que ganhou mais de 100 milhões em loteria, busca o prêmio de máscara para não ser identificada
“Me dê 100 anos de cadeia”: apoiador pede para ser preso no lugar de Bolsonaro
Antes da festa, Virginia Fonseca e Zé Felipe batizam José Leonardo; veja vídeo
Angela Ro Ro queria barrar família da herança: “Cafajestes”, disse em áudios
Mariano é acionado na Justiça por dívidas de mais de R$ 180 mil; cantor diz que já negocia valores
Mari Menezes acusa ex de dopá-la em festa e detalha “manipulação absurda”
Triste adeus: Meire Morato, ex de Péricles e mãe de Lucas Morato, morre aos 56 anos

Guará: aluno que desmaiou após levar mata-leão recebe alta hospitalar

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
guara:-aluno-que-desmaiou-apos-levar-mata-leao-recebe-alta-hospitalar

O adolescente que estava internado após ser agredido violentamente por outros dois estudantes de uma escola particular, no Guará 2, nessa terça-feira (9/9), recebeu alta hospitalar.

A vítima tinha sido imobilizada por um dos suspeitos, enquanto o outro desferiu socos e chutes. O jovem foi encaminhado ao Hospital de Base (HBDF), onde deu entrada bastante machucado, com dores.

Ele passou por exames, entre eles uma tomografia no crânio. Ele também perdeu um dente durante as cenas de brutalidade e acabou desmaiando por sete minutos, após receber um golpe chamado “mata-leão”.

Leia também

O Metrópoles apurou que a vítima foi socorrida inicialmente pela mãe de um aluno da instituição, que testemunhou a cena. Ela parou o carro, acionou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, e acompanhou o adolescente e o irmão dele – que presenciou toda a agressão – até o hospital. Os pais do jovem foram avisados depois.

A confusão ocorreu no fim do turno matutino das aulas do colégio Rogacionista, na EQ 38/42. Os dois jovens que aparecem encapuzados também são estudantes da unidade, segundo a direção da escola.

Eles partem para cima dos estudantes que usavam uniforme. Um dos alunos é imobilizado e, quando um amigo tenta socorrê-lo, leva uma voadora e é impedido de ajudar o colega, que era estrangulado.

Veja as imagens da briga:

Os dois adolescentes envolvidos foram levados para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA). A motivação das agressões, segundo a escola, é uma desavença entre os adolescentes, todos na faixa dos 16 anos, por conta de uma gincana que acontece na unidade de ensino.

A direção do Colégio Rogacionista informou que as famílias estão cientes do caso e que vai avaliar medidas disciplinares, que podem incluir advertência ou até expulsão. A instituição ressaltou, ainda, que não se responsabiliza por brigas ocorridas fora do ambiente escolar.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Adolescentes são flagrados fazendo live nas redes sociais de dentro de unidade socioeducativa do Acre

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost