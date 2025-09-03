Guarani anuncia contratação de campeão da Libertadores; confira

O Guarani utilizou as redes sociais para comunicar a contratação do zagueiro David Braz, de 38 anos. O defensor foi campeão da Libertadores em 2023, com o Fluminense, e possui outras importantes conquistas na carreira.
Em postagem do clube campineiro, David Braz aparece realizando testes físicos pelo Bugre e também falando pela primeira vez como atleta do Guarani. No X, o clube escreveu: “Seja bem-vindo, David Braz! Vamos juntos e fortes para essa reta final do campeonato!”.
Seja bem-vindo, David Braz! Vamos juntos e fortes para essa reta final do campeonato! #AvanteMeuBugre pic.twitter.com/KozQWWxYwQ
— Guarani Futebol Clube (@guaranifc) September 2, 2025
Antes de fechar com o Guarani, o zagueiro estava no Mirassol. Na carreira, David Braz passou por times brasileiros e dois europeus: Palmeiras, Panathinaikos-GRE, Flamengo, Santos, Vitória, Sivasspor-TUR, Grêmio, Fluminense e Goiás.
Agora, o jogador terá pela frente o desafio de conseguir o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. O Guarani passou de fase na terceira divisão nacional e vislumbra voltar ao segundo escalão do futebol brasileiro.