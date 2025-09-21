Guardiola é flagrado beijando árbitro na Premier League. Entenda

Neste sábado (21/9), pela Premier League, o Manchester City vencia o Arsenal por 1 a 0, com gol de Erling Haaland, até que Gabriel Martinelli marcou um golaço nos acréscimos, decretando o empate em 1 a 1. Apesar do jogo de alto nível e dos grandes craques em campo, Pep Guardiola acabou sendo o destaque das discussões nas redes sociais.

De um lado, torcedores questionavam a atuação do treinador, mesmo com o City tendo pouco mais de 30% de posse de bola. Do outro, e talvez o que mais chamou atenção, foi o momento em que Guardiola foi flagrado dando um beijo no quarto árbitro, exibido na transmissão da partida. O lance aconteceu minutos antes do gol de Martinelli.

Confira algumas zoeiras com o treinador

Guardiola meteu de Abel Braga, é zagueiro no lugar de meia, volante no lugar de atacante…. Chamou o time do Arsenal e consequentemente tomou o gol.

— Raphael (@Raphaelazamor) September 21, 2025

Pep Guardiola’s tactics against Arsenal pic.twitter.com/VcM68HsXQF

— Troll Football (@TrollFootball) September 21, 2025

Confira o momento inusitado

Pep Guardiola kissing the 4th officialpic.twitter.com/6hn07VIPVP

— Total Football (@TotalFootbol) September 21, 2025

