Guilherme Reis, ex-secretário de Cultura do DF, morre aos 70 anos

Guilherme Reis, produtor e ex-secretário de Cultura do Distrito Federal, faleceu aos 70 anos nesta quarta-feira (24/9). Ele, que também era ator, estava internado há alguns dias e não resistiu após passar por algumas complicações de saúde. A causa da morte não foi divulgada.

Além da carreira na gestão pública, Reis deixou sua marca no teatro brasileiro como ator, diretor e produtor cultural. Em uma nota de pesar, o Ministério da Cultura e Economia Criativa do DF ressaltou a importância do representante.

“Guilherme Reis foi um pilar da cultura brasiliense. Como artista, gestor e visionário, deixou um legado que seguirá inspirando gerações. Sua contribuição para a Lei Orgânica da Cultura e para a consolidação dos nossos espaços culturais é um patrimônio coletivo. Brasília perde um grande homem, mas sua obra permanecerá”, enfatizou o secretário de Cultura e Economia Criativa do DF, Cláudio Abrantes.

Reis comandou a então Secretaria de Cultura do Distrito Federal de 2015 a 2018, quando idealizou a Lei Orgânica da Cultura e fundou o Sistema de Arte e Cultura do DF.

O velório ocorrerá no foyer da Sala Martins Pena do Teatro Nacional, na próxima quinta-feira (25/9), das 12h30 às 15h. Em seguida, o corpo seguirá para cremação em cerimônia restrita aos familiares.