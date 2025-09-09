gullit-minimiza-recorde-de-memphis-na-holanda:-“precisa-ser-decisivo”

Bola de Ouro em 1987, Ruud Gullit minimizou o fato de Memphis Depay ter se tornado o maior goleador da seleção holandesa. O jogador marcou duas vezes na vitória por 3 x 2 contra a Lituânia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, e chegou a 52 tentos. Ele deixou Van Persie para trás, com 50.

Leia também

Para a lenda holandesa, Memphis precisa ser importante em campeonatos maiores. “É uma conquista icônica, não vou negar. Mas se realmente quer ser grande, você precisa marcar gols decisivos em um grande torneio”, disse Gullit ao programa Rondo, do canal Ziggo Sport.

Ao lado de Van Basten, holandês três vezes Bola de Ouro, o jogador citou que Van Persie, Robben e Sneijder estão acima do atacante do Corinthias. “Eles marcaram em momentos que realmente importavam, é disso que as pessoas se lembram. Isso constrói o legado”, completou.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Atacante é o maior artilheiro da seleção da Holanda.

Roy Lazet/Soccrates/Getty Images 2 de 3

Roy Lazet/Soccrates/Getty Images 3 de 3

Memphis Depay, da Holanda, durante a partida pelas eliminatórias da Copa do Mundo da FIFA 2026 entre Holanda e Polônia, no De Kuip, em 4 de setembro de 2025, em Roterdã, Holanda.

Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Sneijder também participou no programa, mas preferiu apenas elogiar: “É super impressionante o que ele fez. Foi muitas vezes dado como acabado e voltou sempre. O fato de ser agora o melhor marcador de todos os tempos merece muito respeito”, disse e o ex-meia-atacante.