Gustavo Mioto reage a clique de Virginia e recebe curtida da mãe da influenciadora

A foto compartilhada por Virginia Fonseca nesta segunda-feira (29/9) já ultrapassou a marca de 1.5 milhão de curtidas. Ainda assim, um nome se destaca entre os likes: o do cantor Gustavo Mioto, que também deu “coraçãozinho” na foto da influenciadora com a filha, Maria Flor, de 2 anos. Além disso, ele recebeu a interação de Margareth Serrão, mãe da influenciadora.

No primeiro registro citado, a empresária posou com a pequena na residência da família, em Goiânia (GO): “Um dos três melhores lugares do mundo”, legendou ela, que também é mãe de Maria Alice, de 4 anos, e José Leonardo de um. Os pequenos são frutos da antiga relação dela com Zé Felipe, que chegou ao fim em maio.

Mioto posou com Fábio Jr., enquanto Virginia tirou uma foto com a filha, Maria Flor. Vídeo de Gustavo Mioto sobre Ana Castela e Zé Felipe repercute nas redes. Em família! Ana Castela e Zé Felipe desembarcam no Pantanal ao lado de Poliana, Leonardo e amigos. Eva Pacheco e Gustavo Mioto. Gustavo Mioto esclarece polêmica.

Já a segunda publicação foi compartilhada pelo próprio Mioto. O artista, de 28 anos, fez uma postagem conjunta com Fábio Jr: “Silêncio, o homem tá hablando [falando] aqui”, legendou, ainda nas primeiras horas desta segunda-feira (29/9). Não demorou para que os internautas apontassem uma curtida de Margareth.

“Margareth curtindo foto do Gustavo e ele curtindo a da Virginia com a Floflo. Amando essa amizade que tá se criando”, disse uma fã.

A troca de likes vem em meio aos rumores de romance entre Ana Castela, ex-namorada de Gustavo, e Zé Felipe, ex-marido de Virginia. O suposto novo casal está em uma viagem para o Pantanal ao lado do cantor Leonardo e Poliana Rocha, pais do sertanejo. Os dois já posaram com looks personalizados e até de mãos dadas.