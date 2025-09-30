Gustavo Mioto reage a clique de Virginia e recebe curtida da mãe da influenciadora

30/09/2025
Escrito por Portal Leo Dias
A foto compartilhada por Virginia Fonseca nesta segunda-feira (29/9) já ultrapassou a marca de 1.5 milhão de curtidas. Ainda assim, um nome se destaca entre os likes: o do cantor Gustavo Mioto, que também deu “coraçãozinho” na foto da influenciadora com a filha, Maria Flor, de 2 anos. Além disso, ele recebeu a interação de Margareth Serrão, mãe da influenciadora.

No primeiro registro citado, a empresária posou com a pequena na residência da família, em Goiânia (GO): “Um dos três melhores lugares do mundo”, legendou ela, que também é mãe de Maria Alice, de 4 anos, e José Leonardo de um. Os pequenos são frutos da antiga relação dela com Zé Felipe, que chegou ao fim em maio.

Veja as fotos

Já a segunda publicação foi compartilhada pelo próprio Mioto. O artista, de 28 anos, fez uma postagem conjunta com Fábio Jr: “Silêncio, o homem tá hablando [falando] aqui”, legendou, ainda nas primeiras horas desta segunda-feira (29/9). Não demorou para que os internautas apontassem uma curtida de Margareth.

“Margareth curtindo foto do Gustavo e ele curtindo a da Virginia com a Floflo. Amando essa amizade que tá se criando”, disse uma fã.

A troca de likes vem em meio aos rumores de romance entre Ana Castela, ex-namorada de Gustavo, e Zé Felipe, ex-marido de Virginia. O suposto novo casal está em uma viagem para o Pantanal ao lado do cantor Leonardo e Poliana Rocha, pais do sertanejo. Os dois já posaram com looks personalizados e até de mãos dadas.

