Gustavo Mioto reage sobre traição após posts de Castela e Zé Felipe

Gustavo Mioto deu o que falar nesta quarta-feira (17/9) após curtir uma postagem feita pelo Padre Fábio de Melo sobre traição. No texto compartilhado pelo religioso, havia uma reflexão sobre o ato ser relativo para quem comete, mas objetivo para quem sofre.

O like chamou a atenção dos internautas, uma vez que os rumores de affair entre Ana Castela e Zé Felipe aumentam a cada dia. Desde que tudo começou em julho deste ano, o artista deixou de seguir a ex nas redes sociais.

“A traição será sempre relativa para quem traiu, mas objetiva para quem foi traído. Quando o traidor insiste em construir argumentos que tentam justificar a infidelidade, a pessoa traída se fere ainda mais, porque, para quem precisa seguir com o coração machucado e fragilizado, um silêncio respeitoso seria mais adequado do que uma narrativa que pretenda justificar o injustificável”, diz a mensagem publicada por Fábio de Melo.

Momentos depois, a curtida de Gustavo Mioto não aparecia mais na postagem.

Coincidências em postagens

Na noite da última terça-feira (16/9), Ana Castela e Zé Felipe voltaram a causar ao fazerem postagens com alguns pontos em comum, como data, trilha sonora e o animal clicado com eles.

Nos stories do Instagram, exatamente às 23h23, os cantores publicaram imagens montados em um cavalo, ao som de You’re Still the One, de Shania Twain. Amigos e familiares do cantor, como Odorico e Poliana Rocha, também fizeram publicações parecidas.