Gustavo Rocha, Jane Klebia e Bispo Renato vão se filiar ao Republicanos

O secretário da Casa Civil do Distrito Federal, Gustavo Rocha, a deputada distrital Jane Klebia e o administrador de Taguatinga, Bispo Renato Andrade, vão se filiar ao Republicanos.

A entrada do trio no partido será formalizada em um jantar que será oferecido pelo governador Ibaneis Rocha (MDB), nesta terça-feira (16/9).

Um dos secretários mais próximos de Ibaneis, Gustavo Rocha ingressa oficialmente na política. Há expectativa de que ele ocupe uma vaga importante no grupo aliado do governador que disputará as eleições de 2026.

Deputada Distrital Jane Klebia

Bispo Renato Andrade

O atual secretário da Casa Civil do DF é advogado e atuou como ministro dos Direitos Humanos no governo de Michel Temer (MDB). Antes, foi conselheiro no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e subchefe de Assuntos Jurídicos da Presidência da República.

Jane Klebia é delegada da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Ela foi eleita deputada pela primeira vez em 2022. Atualmente, é filiada ao MDB.

O terceiro novo integrante do Republicanos é Bispo Renato Andrade, que foi deputado distrital de 2015 a 2018.