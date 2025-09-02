Gusttavo Lima abre o jogo sobre relação com Leonardo: “Engolir sapos”

Gusttavo Lima abriu o coração ao falar sobre a amizade com Leonardo. O sertanejo destacou que a paixão pelas tradições do interior e a sinceridade fortalecem o vínculo entre os dois.

“A gente fala a mesma língua. Somos seres interioranos, bem simples”, disse ao portal Leo Dias. “E, de verdade, o que me traz felicidade são as coisas da antiga: jogar um truco, beber uma cachaça, fazer uma pescaria. Essa conexão que temos com o interior e de também não ter papas na língua.”

O mineiro considera o colega um irmão mais velho. Em 2016, Leonardo convidou Gusttavo para a gravação do DVD que celebrou seus 30 anos de carreira. “É um verdadeiro amigo, que realmente se preocupa com você. Toda semana ele me manda mensagem”, contou.

Gusttavo ainda relembrou um conselho marcante dado pelo pai de João Guilherme e Zé Felipe: “Um dia, ele virou para mim e falou assim: ‘Gusttavo, entenda uma coisa, nossa barriga é um brejo e nossa vida é engolir sapos. Então, engole sapo, meu filho’. O Leonardo é como se fosse um irmão mais velho, um pai”.