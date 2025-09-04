Haaland corneta gestão de ex-clube: “Que merda está acontecendo?”

Erling Haaland foi até as redes sociais para criticar o ex-clube. Através do Snapchat, o jogador criticou a gestão do Bryne, seu time formador na Noruega. A equipe, que luta contra o rebaixamento, dispensou três atletas: Axel Kryger, Jens Husebo e Robert Undheim.

“Explique-nos, Bryne: Que merda está acontecendo?”, escreveu Haaland em post. O clube, atualmente, está na 14ª posição do Campeonato Norueguês, uma acima da zona de rebaixamento direto.

A colocação do clube, caso se mantenha, leva a equipe a disputar uma repescagem para disputar a permanência na 1ª divisão. Faltam apenas 10 rodadas para o fim do torneio.

Confira post de Haaland:

Devido ao horário da postagem, o atacante norueguês foi questionado e respondeu prontamente: “Deveria estar dormindo, mas meu clube está um casos, e estou chateado. Não posso dormir”.

Revelado pelo Bryne, Haaland foi negociado para o Molde, também da Noruega. Depois, passou por RB Salzburg e Borussia Dortmund até chegar ao Manchester City, seu clube atual.