Haaland se torna o mais rápido a alcançar 50 gols na Champions

Norueguês bate marca em apenas 49 jogos e derruba recorde de Van Nistelrooy

Erling Haaland alcançou um feito histórico na vitória do Manchester City por 2 x 0 sobre o Napoli, na quarta (18/9): tornou-se o jogador mais rápido a chegar a 50 gols na UEFA Champions League, precisando de apenas 49 partidas. Ele superou Ruud van Nistelrooy, que atingiu a marca em 62 jogos, e deixou Lionel Messi (66) em terceiro.

James Gill – Danehouse/Getty Images

Top-10 mais rápidos aos 50 gols na Champions

  • Erling Haaland — 50 gols em 49 jogos

  • Ruud van Nistelrooy — 50 em 62

  • Lionel Messi — 50 em 66

  • Robert Lewandowski — 50 em 77

  • Kylian Mbappé — 50 em 79

  • Karim Benzema — 50 em 88

  • Cristiano Ronaldo — 50 em 91

  • Raúl González — 50 em 97

  • Thierry Henry — 50 em 103

  • Thomas Müller — 50 em 130

Além do recorde de rapidez, Haaland segue em ritmo para escalar ainda mais na artilharia histórica do torneio nas próximas fases.

Fonte: Metrópoles
Redigido por ContilNet

