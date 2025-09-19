Haaland se torna o mais rápido a alcançar 50 gols na Champions

Erling Haaland alcançou um feito histórico na vitória do Manchester City por 2 x 0 sobre o Napoli, na quarta (18/9): tornou-se o jogador mais rápido a chegar a 50 gols na UEFA Champions League, precisando de apenas 49 partidas. Ele superou Ruud van Nistelrooy, que atingiu a marca em 62 jogos, e deixou Lionel Messi (66) em terceiro.
Top-10 mais rápidos aos 50 gols na Champions
Erling Haaland — 50 gols em 49 jogos
Ruud van Nistelrooy — 50 em 62
Lionel Messi — 50 em 66
Robert Lewandowski — 50 em 77
Kylian Mbappé — 50 em 79
Karim Benzema — 50 em 88
Cristiano Ronaldo — 50 em 91
Raúl González — 50 em 97
Thierry Henry — 50 em 103
Thomas Müller — 50 em 130
Além do recorde de rapidez, Haaland segue em ritmo para escalar ainda mais na artilharia histórica do torneio nas próximas fases.
Fonte: Metrópoles
Redigido por ContilNet