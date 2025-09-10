Haaland tem média maior que um gol por jogo pela Noruega. Confira

Desde que surgiu para o futebol, Erling Haaland coleciona números impressionantes. Nessa terça-feira (9/9), o centroavante marcou cinco gols na vitória por 11 x 1 da Noruega contra a Moldávia, em jogo válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Ele chegou à marca de 48 gols em 45 jogos pela Noruega. Uma média de 1,06 gol por jogo com a camisa da Seleção. Além disso, ele ainda distribuiu sete assistência.

Com o resultado, a Noruega segue 100% nas Eliminatórias, com cinco vitórias. A equipe treinada por Stale Solbakken está em primeiro lugar do Grupo I, o mesmo da Itália, vice-líder com nove pontos.

Haaland iguala recorde de 48 golsem goleada de 11 x 1 da Noruega

Atacante é o principal jogador da Noruega.

Haaland é estrela do Manchester City.

Números de Haaland na carreira

  • 376 jogos
  • 310 gols
  • 57 assistências
  • 0,97 participações em gols por jogo

 

