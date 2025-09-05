Hacker que ameaçou Felca e psicóloga é denunciado pelo MPSP

O Ministério Público de São Paulo (MPSP) denunciou o hacker que ameaçou o influenciador Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, após um vídeo sobre adultização e sexualização infantil na internet. Com isso, Cayo Lucas Rodrigues dos Santos, de 22 anos, poderá responder por associação criminosa e ameaça. A denúncia foi incluída no inquérito policial e será analisada pelo magistrado do caso.

Segundo o promotor, Cayo e um adolescente integravam um grupo que cometia crimes como ameaças a autoridades, estupros virtuais e incitação à automutilação e ao suicídio, além de disseminar pornografia infantil. O acusado, que foi preso em Pernambuco no dia 25 de agosto, também comercializava logins de sistemas restritos das polícias, do Poder Judiciário e da Saúde, fornecendo acesso ilegal a dados sensíveis.

Cayo Lucas Rodrigues

Homem acusado de ameaçar Felca foi identificado como Cayo Lucas

Cayo Lucas Rodrigues

Cayo Lucas, o suspeito preso nesta segunda-feira (25/8) em Pernambuco por ameaçar o youtuber Felca

Saiba quem é o suspeito preso nesta segunda-feira (25/8) em Pernambuco por ameaçar o youtuber Felca

Veja o momento da prisão do homem acusado de ameaçar Felca

Felca fez um vídeo-denúncia que causou a prisão de Hytalo Santos

Usuário do TikTok marca o youtuber Felca em publicação de adolescente que foi alvo do comentário de pedófilos

Adolescente de 16 anos excluiu comentários após ser alertada por pessoas sobre ação de pedófilos

Aumento de doações e conscientização: Felca comemora sucesso de vídeo

Felca ganha título de parceiro da saúde mental da Associação de Psiquiatria

Apesar das ameaças, Felca manda recado: “Não vou parar”

O influenciador Felca

“Pedófilos se incomodaram”, revela Felca sofre denúncias

Felca e Hytalo Santos

Felca

Ameaças a influencer e psicóloga

O hacker foi denunciado pelo MPSP por conta das ameaças que fez a Felca e à psicóloga Ana Beatriz Chamat, que deu uma entrevista ao influenciador para falar sobre exposição infantil nas redes sociais. Após a publicação do vídeo, Cayo e o adolescente passaram a ameaçar, via e-mails e mensagens no WhatsApp, não só a profissional, mas também familiares dela.

De acordo com as autoridades, a dupla já era monitorada desde o segundo semestre do ano passado por crimes cibernéticos. Como também fomentava crimes sexuais, o grupo liderada por Cayo ficou incomodado com o vídeo-denúncia de Felca.

“Você vai morrer, sua vagabunda do caralho. Você mexeu em um ninho de abelhas, vamos matar você e sua família se o Felipe Bressanim Pereira [Felca] não apagar o vídeo”, escreveram.

Na mesma ameaça, após citar o número de CPF da mãe da psicóloga, os criminosos afirmaram que iriam “desferir múltiplos golpes de faca na traqueia” da mãe de Ana, além de “estuprá-la com um pedaço de ferro quente”. “Vou torcer seu pescoço e beber o seu sangue. Nos aguarde.”

O conteúdo produzido pelo youtuber resultou na prisão do influenciador Hytalo Santos, no dia 15 de agosto, por tráfico humano e exploração sexual infantil.

Entenda a “adultização” denunciada por Felca