Hacker que ameaçou Felca e psicóloga é denunciado pelo MPSP

O Ministério Público de São Paulo (MPSP) denunciou o hacker que ameaçou o influenciador Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, após um vídeo sobre adultização e sexualização infantil na internet. Com isso, Cayo Lucas Rodrigues dos Santos, de 22 anos, poderá responder por associação criminosa e ameaça. A denúncia foi incluída no inquérito policial e será analisada pelo magistrado do caso.
Segundo o promotor, Cayo e um adolescente integravam um grupo que cometia crimes como ameaças a autoridades, estupros virtuais e incitação à automutilação e ao suicídio, além de disseminar pornografia infantil. O acusado, que foi preso em Pernambuco no dia 25 de agosto, também comercializava logins de sistemas restritos das polícias, do Poder Judiciário e da Saúde, fornecendo acesso ilegal a dados sensíveis.
Ameaças a influencer e psicóloga
O hacker foi denunciado pelo MPSP por conta das ameaças que fez a Felca e à psicóloga Ana Beatriz Chamat, que deu uma entrevista ao influenciador para falar sobre exposição infantil nas redes sociais. Após a publicação do vídeo, Cayo e o adolescente passaram a ameaçar, via e-mails e mensagens no WhatsApp, não só a profissional, mas também familiares dela.
De acordo com as autoridades, a dupla já era monitorada desde o segundo semestre do ano passado por crimes cibernéticos. Como também fomentava crimes sexuais, o grupo liderada por Cayo ficou incomodado com o vídeo-denúncia de Felca.
“Você vai morrer, sua vagabunda do caralho. Você mexeu em um ninho de abelhas, vamos matar você e sua família se o Felipe Bressanim Pereira [Felca] não apagar o vídeo”, escreveram.
Na mesma ameaça, após citar o número de CPF da mãe da psicóloga, os criminosos afirmaram que iriam “desferir múltiplos golpes de faca na traqueia” da mãe de Ana, além de “estuprá-la com um pedaço de ferro quente”. “Vou torcer seu pescoço e beber o seu sangue. Nos aguarde.”
O conteúdo produzido pelo youtuber resultou na prisão do influenciador Hytalo Santos, no dia 15 de agosto, por tráfico humano e exploração sexual infantil.
Entenda a “adultização” denunciada por Felca
- Felca protagonizou o debate sobre pedofilia e sexualização com o vídeo “adultização”, publicado no dia 6 de agosto
- No material, o youtuber expõe a atuação de pedófilos nas redes sociais e critica a exposição excessiva de jovens e adolescentes na internet.
- Um dos alvos é o influenciador Hytalo Santos, preso desde o dia 15 de agosto alvo de uma investigação do Ministério Público da Paraíba (MPPB) que apura os crimes de tráfico humano e exploração sexual infantil.
- O termo “adultização” não é novo, mas se popularizou após o vídeo de denúncia feito por Felca.
- Fábio Aurélio Leite, médico psiquiatra do Hospital Santa Lúcia Norte e membro da Associação Brasileira de Psiquiatria, explica que a adultização corresponde a qualquer processo em que “uma criança é levada a se engajar em tarefas, fazer atividades ou desempenhar papéis de figuras adultas, para os quais ela não está preparada, não tem maturidade, não tem estrutura e, principalmente, não tem consciência do que aquilo é ou representa”.
- Em casos como os denunciados por Felca, a adultização vem acompanhada da sexualização infantil, processo em que a criança é induzida a usar roupas ou ter comportamentos e atitudes relacionadas ao universo erótico.
- O psiquiatra ressalta que, nas situações de adultização, as crianças geralmente não conseguem perceber que não deveriam estar naquele cenário.
- O médico ainda reforça que a adultização não é exclusiva do contexto de redes sociais. “Envolve tudo que é precoce, como trabalho infantil, responsabilidades demais no ambiente doméstico que vão além da capacidade e da idade, a mediação de conflitos entre os pais ou outros adultos, além da exposição midiática”.