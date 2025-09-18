Hamilton diz ter vendido coleção de carros de R$ 93,5 mi e mira “arte” só teria um F40

Lewis Hamilton revelou, em coletiva pré-GP do Azerbaijão, que se desfez de todos os carros da antiga garagem — avaliada em cerca de R$ 93,5 milhões. Aos 40 anos, o heptacampeão afirmou que hoje prefere investir em arte, mas confessou que, se voltasse a comprar, escolheria o Ferrari F40, clássico produzido entre 1987 e 1996 (1.311 unidades).

André D. Wagner/Ferrari

O que ele disse

“Não tenho mais nenhum carro. Me desfiz de todos. Estou mais focado na arte. Se eu tivesse que comprar um, seria um F40 — uma obra de arte.”

A coleção que ficou no passado

  • 15 automóveis no auge, incluindo LaFerrari (~R$ 24,3 mi), Mercedes AMG GTR, Maybach S600.

  • Shelby Cobra 1966 era o item mais valioso (estimado em +R$ 26 mi).

  • O Pagani Zonda 760 LH (roxo), que ele já havia vendido, acabou destruído em 2023.

Sonho de projetar um “F44”

Hamilton disse que deseja desenhar sua própria Ferrari:

  • Um “F44” inspirado no F40,

  • Câmbio manual de verdade,

  • Projeto que ele pretende desenvolver nos próximos anos.

Fonte: coletiva de imprensa da F1 em Baku, repercussão na imprensa esportiva.
