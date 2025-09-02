Happy hour animado marca os 52 anos do Clube Internacional de Brasília

O 52º aniversário do Clube Internacional de Brasília (CIB) foi marcado por um happy hour animado no espaço Villa Rizza, na última sexta-feira (29/8). O encontro reuniu mulheres associadas, diplomatas e amigas da fundação.
Marcado por brindes, reencontros e muita música — com direito a uma performance do violinista Bruno Arsky —, o evento foi uma celebração especial da história de um grupo que acompanha a trajetória da capital federal há meia década.
Clube Internacional de Brasília
Fundado em 1973, época em que Brasília ainda dava seus primeiros passos, o CIB nasceu da iniciativa conjunta entre mulheres da sociedade brasiliense e esposas de embaixadores e diplomatas. O objetivo era criar um espaço onde estrangeiras e brasileiras pudessem se conhecer melhor, compartilhar culturas e estreitar relações.
Cinco décadas depois, a missão de fortalecer laços de amizade entre mulheres de diferentes nacionalidades do Clube Internacional de Brasília segue firme. Espaço plural de acolhimento, tradições e diversidade, o clube abraça atividades variadas como festas sociais e eventos culturais além de doações para entidades beneficentes.
Convidadas da festa
À frente da presidência do grupo desde janeiro de 2025, a embaixadora do Suriname, Angeladebie Ramkisoen, reforçou o papel do Clube Internacional de Brasília como local de fortalecimento feminino entre diferentes nações.
“Para mim, esse clube é um lugar para encontrar muitas mulheres poderosas. É ótimo para troca de conhecimentos e intercâmbio cultural, além de ajudar outras mulheres estrangeiras a conhecerem mais sobre a cultura do Brasil”, contou Angeladebie Ramkisoen à coluna Claudia Meireles.
O clube conta atualmente com duas vices: Mateja Kračun, embaixadora da Eslovênia, e Cecília Oliveira. Juntas, elas trabalham para dar continuidade à tradição de eventos sociais e culturais, que se tornaram a marca da instituição.
3 imagens
Bolo de aniversário do Clube Internacional de Brasília (CIB)
Gustavo Lucena/Metrópoles
Ambiente da festa
Gustavo Lucena/Metrópoles
Mesa do bolo
Gustavo Lucena/Metrópoles
Festas sociais
Quem também marcou presença no happy hour foi Iara Corrieri, sócia do CIB há cerca de 40 anos e ex-presidente da associação em quatro mandatos. “Aqui nós fazemos um papel quase que de mecenas, promovendo festas sociais que contemplam música, exposição de arte e mais. Então, por exemplo, se tem um artista que está se lançando no mercado, a gente chama ele para se apresentar. É um clube muito interessante, me sinto em casa aqui”, exalta.
Veja os cliques da comemoração, por Gustavo Lucena:
Presidente e Vice-Presidente do Clube Internacional de Brasília, a embaixadora do Suriname, Angeladebie Ramkisoen e Cecília Leite Oliveira
Cesinha Diniz; Embaixadora do Suriname, Angeladebie Ramkisoen; e Iara Corrieri
Embaixatriz da Guiana, Pamella Bourne; Embaixatriz de Ruanda, Annette Baingana; Embaixadora do Suriname, Angeladebie Ramkisoen; Embaixadora de Timor-Leste, Maria Ângela Carrascalão; e Embaixatriz de Cabo Verde, Raquel Oliveira
Embaixadora de Timor-Leste, Maria Ângela Carrascalão; Maria Alice Mamed, Cesinha Diniz; Embaixatriz de Cabo Verde, Raquel Oliveira; e Embaixatriz de Ruanda, Annette Baingana
Maria Lucia Moriponi e a Embaixatriz de Camarões, Laura A. Mbeng
Claudia Meireles; Embaixadora do Suriname, Angeladebie Ramkisoen; Elizabeth Campos e Claudia Godoy
Claudia Godoy; Embaixadora do Suriname, Angeladebie Ramkisoen; E Isabel Barbosa
Convidadas apreciam apresentação do violinista Bruno Arsky
Ana Claudia Miziara e Annette Baingana
Marlene Cabrera e Ianthe Mattos
Lucila La Porta e Claudia Jucá
Monica Martins, Sônia Gontijo, Denise Barbosa, Andrea Morais e Marli Lima
Ana Cristina Vieira, Dodoia Resende, Isabel Barbosa e Maria Alice Mamed
Gertrud Mathias, Edna Batista, Lourdinha Fernandes, Janete Seabra, Josélia Ávila e July Benevides Lambach
Irene Maia, Heloisa Aroeira, Suzana Mattei e Luiza Maria Postiga
Embaixadora do Suriname, Angeladebie R. A. Ramkisoen, em discurso de aniversário do Clube Internacional de Brasília (CIB)
Dalila Basccili
Ceres Flores, Maria Lucia Moriponi e Maria Luiza Matias
Grava Brito, Yara Conté e Eliana Coutinho
Maria Eugenia Mello e Maria Alsimar Mello
Vyrlei Gairson, Simonetta Santelli, Alice Abreu e Helô Roriz
Isabel Barbosa, Rosângela Meneghetti, Wanzenir Edler, Maria Olímpia Marotta, Rita Marcia Machado e Elizabeth Campos
Heloisa Pereira, Lucila La Porta, Wanda Fritsch Souza e Leia Pedroso
Denise Barbosa e Zeza Santana
Marleninha de Souza e Yara Cammarota
Bruno Mendes ensina passos de dança e anima a festa
Marinês Lucena, Marli Lima e Andrea Morais
Ruth Lopes, Yara Cammarota e Idair Senna
Heloísa Aroeira e Irene Maia
Presidência e Diretoria do Clube Internacional de Brasília (CIB) cantam parabéns
