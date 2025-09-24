24/09/2025
“Harry Potter: Bruxos da Confeitaria”: nova temporada estreia em novembro

Os fãs de Harry Potter têm um grande motivo para comemorar: “Harry Potter: Bruxos Da Confeitaria” está de volta com uma nova e mágica temporada no fim deste ano. Os episódios inéditos estreiam em 2 de novembro na HBO Max e em 10 de novembro, às 22h20, no Discovery Home & Health.

A segunda temporada traz ainda mais criações e elementos fantásticos para o mundo mágico da confeitaria, enquanto uma nova leva de competidores embarca nesta experiência única. Apoiada no fenômeno global da franquia Harry Potter, a série mistura narrativas e receitas incríveis, em uma competição que cativou o público em sua primeira etapa, lançada em 2024.

Reprodução: HBO Max
“Harry Potter: Bruxos da Confeitaria”: nova temporada estreia em novembroReprodução: HBO Max
Reprodução: HBO Max
“Harry Potter: Bruxos da Confeitaria”: nova temporada estreia em novembroReprodução: HBO Max
Reprodução: HBO Max
“Harry Potter: Bruxos da Confeitaria”: nova temporada estreia em novembroReprodução: HBO Max
Reprodução: HBO Max
“Harry Potter: Bruxos da Confeitaria”: nova temporada estreia em novembroReprodução: HBO Max

Os apresentadores James e Oliver Phelps (Fred e George Weasley) estão de volta com seu carisma, humor e histórias de bastidores, acompanhados dos renomados jurados culinários Carla Hall e Jozef Youssef, que trazem paladares exigentes e altas expectativas. Ao longo da temporada, os convidados especiais Warwick Davis (Professor Flitwick), Afshan Azad (Padma Patil) e Devon Murray (Seamus Finnigan) ajudarão a avaliar as criações dos competidores, compartilhando também suas próprias lembranças dos filmes.

A nova temporada estreia com um episódio de duas horas, onde oito duplas iniciam a jornada no Grande Salão – lá, são designadas pelo Chapéu Seletor para uma das quatro casas de Hogwarts: Grifinória, Lufa-Lufa, Corvinal e Sonserina. Seu primeiro desafio é criar peças comestíveis inspiradas em momentos da saga Harry Potter e na casa correspondente de cada equipe.

A cada semana, os competidores enfrentam novas provas, que devem unir sabor, criatividade e espetáculo visual. Nesta nova fase, vencer um desafio pode render vantagens no episódio seguinte ou até a chance de dificultar o jogo de outros times.

A série foi novamente gravada pela Warner Bros. Studios Leavesden, incluindo cenários da Warner Bros. Studio Tour London – The Making of Harry Potter, em sets originais que deram vida às histórias no cinema, como a Plataforma 9¾, o Grande Salão, o Beco Diagonal, além da Sala de Poções, a Rua dos Alfeneiros, o Gringotes destruído e o Nôitibus Andante.

