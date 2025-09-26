Henrique Fogaça compara cozinha à vida: “Não existe manual”

Henrique Fogaça é o próximo convidado do Metrópoles Talks. No evento, o chef de cozinha vai falar sobre o tema “Lições de uma vida sem receita pronta”, e abordará questões como os desafios profissionais e pessoais que já enfrentou. O encontro com os fãs será no dia 28 de outubro, em São Paulo.

Em entrevista ao Metrópoles, o empresário refletiu sobre como enxerga a cozinha como um espelho da jornada pessoal: “Na cozinha você tem técnica, tem tradição, mas a grande magia acontece quando você improvisa, combina ingredientes que ninguém imaginava e cria algo novo”.

E complementou fazendo um paralelo com a vida. “ A vida é a mesma coisa: você pode ter referências, mas não existe um manual único. Cada um tem que experimentar, errar, ajustar o tempero e achar o seu ponto. A imprevisibilidade que faz a vida ter sabor”, afirmou.

Essa visão será compartilhada com o público às 20h, no Teatro Bravos, em Pinheiros (SP). O evento promete revelar não apenas os bastidores da carreira de Fogaça, mas também sua filosofia de vida, marcada por autenticidade e resiliência.

Metrópoles Talks

O Metrópoles Talks é o braço de palestras do maior portal de notícias do Brasil. Um espaço no qual mentes brilhantes compartilham ideias, experiências e visões que inspiram e provocam reflexões.

Grandes nomes já estiveram presentes no projeto de palestras do Metrópoles. Em São Paulo, a médica Ana Claudia Quintana Arantes convidou o público a refletir sobre a jornada da vida sob um ângulo surpreendente. Antes dela, a capital paulista reuniu Ingrid Guimarães e Glenda Kozlowski em um bate-papo bem-humorado e informativo sobre a chegada da menopausa.

O último nome que se apresentou no ciclo de conversas em Brasília foi a escritora best-seller Carla Madeira. Em março, a campeã mundial, finalista olímpica e empresária Hortência compartilhou insights importantes sobre comprometimento, preparação, concentração e foco.

Em dezembro de 2024, a fisioterapeuta, sexóloga, especialista em sexualidade feminina e youtuber Cátia Damasceno compartilhou os bastidores de décadas de atendimentos no consultório e trouxe histórias com as quais muitas pessoas se identificam.

Em outubro, o advogado Samer Agi contou os segredos para criar um discurso que conecta a audiência ao orador. Em agosto, o psicólogo Rossandro Klinjey e a jornalista Daniela Migliari abordaram autoconhecimento e gestão das emoções. Em junho, foi a vez de o navegador Amyr Klink promover uma conversa cheia de reflexões sobre a busca pela felicidade em meio às tempestades da vida.

Henrique Fogaça – Lições de uma vida sem receita pronta

Data e horário: 28 de outubro, às 20h

Duração: 1h30

Classificação: 14 anos

Local: Teatro Bravos, na rua Coropé, 88 – Pinheiros

Ingressos: Sympla