Henrique Fogaça no Metrópoles Talks em SP: ingressos disponíveis

O chef e jurado do MasterChef Brasil, Henrique Fogaça, será o próximo convidado do Metrópoles Talks, projeto de palestras do maior portal de notícias do país. Com o tema “Lições de uma vida sem receita pronta”, o encontro acontece no dia 28 de outubro, às 20h, no Teatro Bravos, em Pinheiros, São Paulo.

Compre seu ingresso aqui

Com duração de 1h30 e classificação indicativa de 14 anos, o bate-papo promete trazer um olhar intimista sobre a trajetória de Fogaça, marcada por desafios, reinvenções e conquistas dentro e fora da cozinha. Conhecido por seu estilo direto e exigente na TV, o chef também é empresário e pai, acumulando experiências que vão muito além das câmeras.

O Metrópoles Talks já recebeu grandes nomes em seu palco, oferecendo ao público a oportunidade de ouvir de perto histórias inspiradoras e reflexões provocadoras. Criado como o braço de palestras do portal Metrópoles, o projeto se consolidou como um espaço para mentes brilhantes compartilharem ideias e experiências inspiradoras.

Os ingressos estão disponíveis no Sympla. O Teatro Bravos fica na Rua Coropé, 88, em Pinheiros.

Compre seu ingresso aqui

Metrópoles Talks

O Metrópoles Talks é o braço de palestras do maior portal de notícias do Brasil.

Grandes nomes já estiveram presentes no projeto de palestras do Metrópoles. Em São Paulo, a médica Ana Claudia Quintana Arantes convidou o público a refletir sobre a jornada da vida sob um ângulo surpreendente. Antes dela, a capital paulista reuniu Ingrid Guimarães e Glenda Kozlowski em um bate-papo bem-humorado e informativo sobre a chegada da menopausa.

O último nome que se apresentou no ciclo de conversas em Brasília foi a escritora best-seller Carla Madeira. Em março, a campeã mundial, finalista olímpica e empresária Hortência compartilhou insights importantes sobre comprometimento, preparação, concentração e foco.

Em dezembro de 2024, a fisioterapeuta, sexóloga, especialista em sexualidade feminina e youtuber Cátia Damasceno compartilhou os bastidores de décadas de atendimentos no consultório e trouxe histórias com as quais muitas pessoas se identificam.

Em outubro, o advogado Samer Agi contou os segredos para criar um discurso que conecta a audiência ao orador. Em agosto, o psicólogo Rossandro Klinjey e a jornalista Daniela Migliari abordaram autoconhecimento e gestão das emoções. Em junho, foi a vez de o navegador Amyr Klink promover uma conversa cheia de reflexões sobre a busca pela felicidade em meio às tempestades da vida.

Compre seu ingresso aqui

Henrique Fogaça – Lições de uma vida sem receita pronta

Data e horário: 28 de outubro, às 20h

Duração: 1h30

Classificação: 14 anos

Local: Teatro Bravos, na rua Coropé, 88 – Pinheiros

Ingressos: Sympla