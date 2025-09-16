Henrique Fogaça reflete sobre MasterChef: “Ampliou minha visão”

Jurado desde a estreia do MasterChef Brasil, Henrique Fogaça passou por várias fases ao longo do programa. E a experiência tem sido fundamental para ampliar sua visão sobre gastronomia e o papel que exerce diante de milhões de telespectadores.

Em entrevista à revista L’Officiel Hommes, ele disse: “O MasterChef me trouxe muitos aprendizados, mudanças e ampliou minha visão sobre a gastronomia. Com o programa, passei a perceber a evolução dos participantes e a enxergar meu papel como mentor”, afirmou. Para ele, a visibilidade trouxe também uma nova camada de responsabilidade: “A exposição trouxe ainda mais responsabilidade, porque você acaba virando um exemplo, né?”.

Além da televisão, Fogaça segue à frente de empreendimentos como o restaurante Sal e a hamburgueria Cão Véio. Ele explica que a vivência no reality fortaleceu sua percepção sobre gestão. “Nos meus restaurantes, sempre prezo pela autenticidade e a vontade de crescer. E em termos de gestão, eu sempre fui muito focado e dedicado, mas o programa reforçou ainda mais a importância de ter uma equipe forte”, completou.

Agora, o público terá a chance de ouvir de perto as reflexões do chef no Metrópoles Talks – Lições de uma vida sem receita pronta, marcado para o dia 28 de outubro, às 20h, no Teatro Bravos, em São Paulo.

Metrópoles Talks

O Metrópoles Talks é o braço de palestras do maior portal de notícias do Brasil. Um espaço no qual mentes brilhantes compartilham ideias, experiências e visões que inspiram e provocam reflexões.

Grandes nomes já estiveram presentes no projeto de palestras do Metrópoles. Em São Paulo, a médica Ana Claudia Quintana Arantes convidou o público a refletir sobre a jornada da vida sob um ângulo surpreendente. Antes dela, a capital paulista reuniu Ingrid Guimarães e Glenda Kozlowski em um bate-papo bem-humorado e informativo sobre a chegada da menopausa.

O último nome que se apresentou no ciclo de conversas em Brasília foi a escritora best-seller Carla Madeira. Em março, a campeã mundial, finalista olímpica e empresária Hortência compartilhou insights importantes sobre comprometimento, preparação, concentração e foco.

Em dezembro de 2024, a fisioterapeuta, sexóloga, especialista em sexualidade feminina e youtuber Cátia Damasceno compartilhou os bastidores de décadas de atendimentos no consultório e trouxe histórias com as quais muitas pessoas se identificam.

Em outubro, o advogado Samer Agi contou os segredos para criar um discurso que conecta a audiência ao orador. Em agosto, o psicólogo Rossandro Klinjey e a jornalista Daniela Migliari abordaram autoconhecimento e gestão das emoções. Em junho, foi a vez de o navegador Amyr Klink promover uma conversa cheia de reflexões sobre a busca pela felicidade em meio às tempestades da vida.

Henrique Fogaça – Lições de uma vida sem receita pronta

Data e horário: 28 de outubro, às 20h

Duração: 1h30

Classificação: 14 anos

Local: Teatro Bravos, na rua Coropé, 88 – Pinheiros

