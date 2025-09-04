Henrique Fogaça: trajetória na gastronomia é marcada por criatividade

Conhecido pela voz potente, a ousadia no estilo e as multifacetas profissionais, Henrique Fogaça, atração no Metrópoles Talks, tem uma longa carreira na gastronomia. O chef, empresário e músico nasceu em Piracicaba (SP) e se apresenta com o tema “Lições de uma vida sem receita pronta” no dia 28 de outubro, às 20h, no teatro Bravos, em Pinheiros (SP).

Ele iniciou a vida acadêmica no curso de Comércio Exterior e Arquitetura, mas foi aos 22 anos, ao ingressar no curso de gastronomia nas Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU), que descobriu sua verdadeira vocação.

Anos depois, em 2005, o jurado do Masterchef Brasil abriu o Sal Gastronomia. O espaço, contudo, ainda não era o restaurante que é hoje: começou como um pequeno café. Com o passar do tempo, crescimento profissional e técnico do chef, o Sal se tornou uma das casas gastronômicas mais prestigiadas do Brasil.

Nacionalmente conhecido por amar trabalhar com carnes e fazer o “aligot perfeito”, Fogaça defende a ideia de que “comida não pode ser um artigo de luxo”. Sua atuação lhe rendeu prêmios como Chef Revelação pelas revistas Veja e Prazeres da Mesa, além de reconhecimento pelo caderno Paladar do jornal O Estado de S. Paulo.

O chef também está à frente de outros empreendimentos, como o Cão Véio e o Jamile, e desde 2014 integra o júri do programa MasterChef Brasil. Ele também é autor dos livros Um Chef Hardcore e O Mundo do Sal, que reúnem relatos de sua trajetória e receitas autorais.

Para além da gastronomia, o cozinheiro é vocalista da banda de hardcore Oitão e é ativo em diversas causas sociais. Pai de Olivia, que nasceu com uma síndrome rara, Fogaça tornou-se defensor do uso medicinal da cannabis e está à frente do projeto de criação de um instituto para apoiar famílias na mesma situação.

Outras causas apoiadas pelo empresário são: Chefs Especiais, que oferece aulas de culinária para pessoas com síndrome de Down; e Gastromotiva, que capacita gratuitamente indivíduos em situação de vulnerabilidade no setor gastronômico.

No Metrópoles Talks, Henrique Fogaça trará ao palco discussões importantes sobre desafios na cozinha, empreendedorismo e como equilibrar todos os compromissos de sua vida multifacetada.

Ingressos:

Plateia premium: R$ 180 (inteira) e R$ 90 (meia)

Plateia inferior: R$ 140 (inteira) e R$ 70 (meia)

Mezanino: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia)

Henrique Fogaça é um dos jurados do MasterChef Brasil

Metrópoles Talks

O Metrópoles Talks é o braço de palestras do maior portal de notícias do Brasil. Um espaço no qual mentes brilhantes compartilham ideias, experiências e visões que inspiram e provocam reflexões.

Grandes nomes já estiveram presentes no projeto de palestras do Metrópoles. Em São Paulo, a médica Ana Claudia Quintana Arantes convidou o público a refletir sobre a jornada da vida sob um ângulo surpreendente. Antes dela, a capital paulista reuniu Ingrid Guimarães e Glenda Kozlowski em um bate-papo bem-humorado e informativo sobre a chegada da menopausa.

O último nome que se apresentou no ciclo de conversas em Brasília foi a escritora best-seller Carla Madeira. Em março, a campeã mundial, finalista olímpica e empresária Hortência compartilhou insights importantes sobre comprometimento, preparação, concentração e foco.

Em dezembro de 2024, a fisioterapeuta, sexóloga, especialista em sexualidade feminina e youtuber Cátia Damasceno compartilhou os bastidores de décadas de atendimentos no consultório e trouxe histórias com as quais muitas pessoas se identificam.

Em outubro, o advogado Samer Agi contou os segredos para criar um discurso que conecta a audiência ao orador. Em agosto, o psicólogo Rossandro Klinjey e a jornalista Daniela Migliari abordaram autoconhecimento e gestão das emoções. Em junho, foi a vez de o navegador Amyr Klink promover uma conversa cheia de reflexões sobre a busca pela felicidade em meio às tempestades da vida.

Henrique Fogaça – Lições de uma vida sem receita pronta

Data e horário: 28 de outubro, às 20h

Duração: 1h30

Classificação: 14 anos

Local: Teatro Bravos, na rua Coropé, 88 – Pinheiros

Ingressos: Sympla