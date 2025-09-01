Herdeiros acionam Justiça após ocupação ilegal de colônia no Acre e alertam para risco de prejuízo

Os herdeiros da colônia Bela Vista, localizada no final do Ramal do Adolar, às margens do rio Iaco, em Sena Madureira, emitiram um alerta à comunidade nesta semana. Eles pedem que os moradores não comprem lotes da área, já que há um processo judicial em andamento e quem adquirir pode perder o dinheiro investido.

Segundo os herdeiros, em anos anteriores algumas pessoas ocuparam irregularmente os terrenos, o que levou os proprietários a ingressarem na Justiça com pedido de reintegração de posse. Em dezembro de 2024, a decisão foi favorável aos reclamantes, determinando a retirada dos ocupantes. No entanto, os invasores recorreram e a liminar foi suspensa.

A propriedade está em inventário, conforme consta no processo nº 0701406-41.2024.8.01.0011. “Já existe uma decisão favorável para a retirada das pessoas que se apropriaram indevidamente das terras. Portanto, pedimos que ninguém compre lotes nessa localidade”, reforçou um dos herdeiros.

Além de construções, também foram feitas plantações na área em litígio.