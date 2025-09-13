Hermeto Pascoal, ícone da música brasileira, morre aos 89 anos

O músico Hermeto Pascoal, ícone da música brasileira, morreu aos 89 anos, anunciou a família do artista em comunicado divulgado em suas redes sociais. Ele estava internado no hospital Samaritano, no Rio de Janeiro. A causa da morte não foi divulgada.

“Com serenidade e amor, comunicamos que Hermeto Pascoal fez sua passagem para o plano espiritual, cercado pela família e por companheiros de música”, disse a família. “No exato momento da passagem, seu Grupo estava no palco, como ele gostaria: fazendo som e música. Como ele sempre nos ensinou, não deixemos a tristeza tomar conta: escutemos o vento, o canto dos pássaros, o copo d’água, a cachoeira, a música universal segue viva… Quem desejar homenageá-lo, deixe soar uma nota no instrumento, na voz, na chaleira e ofereça ao universo. É assim que ele gostaria. Gratidão por todo carinho ao longo do caminho.”

Hermeto nasceu no dia 22 de junho de 1936 em Olho d’água, povoado situado perto do município de Lagoa Grande, na região de Arapiraca (AL).

Um dos nomes mais inovadores e reverenciados da música brasileira, foi compositor, arranjador, multi-instrumentista e improvisador. Ele transcendeu fronteiras estilísticas e culturais, criando uma obra que é ao mesmo tempo erudita e popular, experimental e profundamente enraizada nas tradições brasileiras.

O artista deixa seis filhos, 13 netos e dez bisnetos. Seu legado permanece como um dos mais ricos e originais da história da música brasileira.

Com uma carreira iniciada aos 14 anos, o alagoano já flertou com o jazz, o forró, o samba e o frevo –apesar de se referir a seu estilo como aquela “música universal” – e até por isso coleciona elogios, de nomes como Elis Regina e Miles Davis.

“A minha mente não para. Ela chega e vai rodando como nosso planeta. Por isso que eu chamo a música de música universal. Nada de decorar as coisas. Só criar na hora, como a própria natureza. Eu me surpreendo mesmo”, afirmou em 2023.