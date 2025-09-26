26/09/2025
Universo POP
Mãe de Luan Alencar afirma que influenciador foi agredido pelo namorado em Paris
Drama e reviravolta! Como será o final de Afonso em Vale Tudo?
“Fiquei feliz por matar aula”: resposta de menina viraliza durante entrevista
Acreana escapa da 1ª roça e segue na Fazenda 17; ela foi a mais votada para continuar no jogo
Fã invade palco e morde Natanzinho Lima durante show na Paraíba
Brasileira viraliza no reality ‘Largados e Pelados” por usar a vagina como instrumento para pescar
Gracyanne Barbosa sofre acidente e pode deixar o Dança dos Famosos
Final de “Casamento às Cegas 50+” gera reações na web: “Em choque”
Pai de Viih Tube pode ter cachê de A Fazenda 17 penhorado para quitar dívida
Após atrito, Virginia e Bruna Biancardi “se unem” para ajudar ex de Neymar em A Fazenda 17

Herói da Libertadores, Flaco López renova contrato com o Palmeiras até 2029

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
heroi-da-libertadores,-flaco-lopez-renova-contrato-com-o-palmeiras-ate-2029

O Palmeiras oficializou, nesta sexta-feira (26/9), a renovação de contrato com Flaco López. O atacante argentino de 24 anos vive a melhor fase desde sua chegada ao clube e lidera a artilharia da equipe em 2025, com 19 gols marcados. O novo vínculo vai até dezembro de 2029 e chega no momento em que o jogador é peça fundamental da campanha alviverde na CONMEBOL Libertadores.

Grande nome da classificação para a semifinal do torneio continental, Flaco balançou a rede duas vezes na vitória sobre o River Plate, na última quarta-feira (24/9). Com os gols, chegou a sete na Libertadores e assumiu a artilharia da competição. “É muito especial para mim esse momento, ver todo o apoio que o Palmeiras dá para mim é um luxo, na verdade”, afirmou o camisa 42.

Veja as fotos

Foto: Cesar Greco/Palmeiras
O jogador Flaco López, da SE Palmeiras, comemora seu gol contra a equipe do C Universitario D, durante partida válida pelas oitavas de final, ida, da Copa Libertadores, no Estádio MonumentalFoto: Cesar Greco/Palmeiras
Flaco Lopez fez um dos gols da vitória do Palmeiras / Reprodução
Flaco Lopez fez um dos gols da vitória do Palmeiras / Reprodução
Cesar Greco/Palmeiras
Vitor Roque e Flaco López celebram o segundo gol palmeirense na partida.Cesar Greco/Palmeiras
Cesar Greco/Palmeiras
O time titular do Palmeiras perfilado antes do duelo contra o River Plate.Cesar Greco/Palmeiras

Leia Também

O atacante lembrou das dificuldades iniciais no clube, mas destacou a evolução na trajetória. “Quando cheguei, no começo, as coisas talvez não aconteceram como todo mundo desejava, mas faz parte da vida, conseguimos mudar, conseguimos melhorar muito do jeito que a gente queria e, hoje, mais um reconhecimento do Palmeiras com a renovação de contrato”, disse Flaco.

Convocado recentemente pela primeira vez para a seleção argentina, o jogador celebrou o impacto que o clube teve em sua carreira. “Sou extremamente grato por todos os reconhecimentos que o Palmeiras me deu, me tornou um jogador de seleção e isso para mim é o máximo do futebol”, declarou.

“Então, só palavras de agradecimento para o Palmeiras e, se Deus quiser, vamos continuar trabalhando firme para ajudar cada vez mais a Sociedade Esportiva Palmeiras”, completou.

Desde que chegou, Flaco López já conquistou dois títulos brasileiros e dois paulistas. Vestindo a camisa alviverde, soma 164 partidas, com 51 gols e 11 assistências.

Transforme seu sonho com a força do esporte. Aposte agora na Viva Sorte! Acesse clicando aqui!

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Governo antecipa salário de setembro dos servidores públicos; confira as datas de pagamento

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost