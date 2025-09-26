Herói da Libertadores, Flaco López renova contrato com o Palmeiras até 2029

O Palmeiras oficializou, nesta sexta-feira (26/9), a renovação de contrato com Flaco López. O atacante argentino de 24 anos vive a melhor fase desde sua chegada ao clube e lidera a artilharia da equipe em 2025, com 19 gols marcados. O novo vínculo vai até dezembro de 2029 e chega no momento em que o jogador é peça fundamental da campanha alviverde na CONMEBOL Libertadores.

Grande nome da classificação para a semifinal do torneio continental, Flaco balançou a rede duas vezes na vitória sobre o River Plate, na última quarta-feira (24/9). Com os gols, chegou a sete na Libertadores e assumiu a artilharia da competição. “É muito especial para mim esse momento, ver todo o apoio que o Palmeiras dá para mim é um luxo, na verdade”, afirmou o camisa 42.

Veja as fotos Abrir em tela cheia O jogador Flaco López, da SE Palmeiras, comemora seu gol contra a equipe do C Universitario D, durante partida válida pelas oitavas de final, ida, da Copa Libertadores, no Estádio Monumental Foto: Cesar Greco/Palmeiras Flaco Lopez fez um dos gols da vitória do Palmeiras / Reprodução Vitor Roque e Flaco López celebram o segundo gol palmeirense na partida. Cesar Greco/Palmeiras O time titular do Palmeiras perfilado antes do duelo contra o River Plate. Cesar Greco/Palmeiras Voltar

Próximo

O atacante lembrou das dificuldades iniciais no clube, mas destacou a evolução na trajetória. “Quando cheguei, no começo, as coisas talvez não aconteceram como todo mundo desejava, mas faz parte da vida, conseguimos mudar, conseguimos melhorar muito do jeito que a gente queria e, hoje, mais um reconhecimento do Palmeiras com a renovação de contrato”, disse Flaco.

Convocado recentemente pela primeira vez para a seleção argentina, o jogador celebrou o impacto que o clube teve em sua carreira. “Sou extremamente grato por todos os reconhecimentos que o Palmeiras me deu, me tornou um jogador de seleção e isso para mim é o máximo do futebol”, declarou.

“Então, só palavras de agradecimento para o Palmeiras e, se Deus quiser, vamos continuar trabalhando firme para ajudar cada vez mais a Sociedade Esportiva Palmeiras”, completou.

Desde que chegou, Flaco López já conquistou dois títulos brasileiros e dois paulistas. Vestindo a camisa alviverde, soma 164 partidas, com 51 gols e 11 assistências.

Transforme seu sonho com a força do esporte. Aposte agora na Viva Sorte! Acesse clicando aqui!