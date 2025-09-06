Hipopótamo vira embarcação na Costa do Marfim e deixa 11 desaparecidos

Onze pessoas estão desaparecidas após um hipopótamo virar uma pequena embarcação no rio Sassandra, no sudoeste da Costa do Marfim. O incidente ocorreu na manhã dessa sexta-feira (5/9), na região de Buyo, informou neste sábado (6/9) a ministra da Solidariedade, Myss Belmonde Dogo.

“Com profunda tristeza, tomamos conhecimento do desaparecimento de 11 pessoas, entre elas mulheres, meninas e um bebê, após o naufrágio de uma embarcação causado por um hipopótamo”, afirmou a ministra em publicação no Facebook.

Segundo ela, três pessoas conseguiram sobreviver após a embarcação naufragar.

Leia também

As autoridades locais seguem com as buscas neste sábado. “As operações continuam com a esperança de encontrar as vítimas desaparecidas”, acrescentou Dogo.

O acidente chama atenção para os riscos de navegação em rios do país. Um estudo de 2022 apontou que os hipopótamos estão entre os animais mais perigosos da Costa do Marfim, sendo responsáveis pela maioria dos incidentes fatais envolvendo humanos.

A população da espécie é estimada em cerca de 500 indivíduos, distribuídos principalmente nos rios Sassandra e Bandama, no sul do país.

Considerado o animal mais letal da África, o hipopótamo mata, em média, 500 pessoas por ano, segundo dados da BBC. Com quase três toneladas, o mamífero combina uma mordida poderosa com força suficiente para esmagar um ser humano. A espécie é conhecida pelo temperamento agressivo e altamente territorialista.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Hipopótamo

Reprodução/ Getty images 2 de 3

Hipopótamo

Reprodução/ Getty Imagens 3 de 3

Reprodução