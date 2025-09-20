Histórico: jovem de Sena Madureira leva o Acre aos Jogos da Juventude em Brasília

Pela primeira vez na história, o município de Sena Madureira terá um atleta do Taekwondo disputando a fase nacional dos Jogos da Juventude, em Brasília. Trata-se do estudante Joeliton, que se destacou nas etapas municipal, regional e estadual. Agora, ele representará não apenas sua cidade, mas todo o Acre na competição.

Aluno da Escola de Ensino Médio Dom Júlio Mattioli, Joeliton é treinado no Taekwondo pelo professor Francisco Leandro, conhecido como Léo do Hip-Hop.

Na madrugada deste sábado (20), o jovem embarcou para Brasília, onde competirá com atletas de diversos estados. “Essa é uma demonstração de que investir no esporte traz resultados concretos. O Governo do Estado, via SEE, está ampliando o leque para outras modalidades e não foca somente no futsal ou no voleibol. Parabéns ao Joeliton, que conquistou o ouro no Acre e agora nos representará em Brasília. Ele é a prova viva de que a dedicação traz bons frutos”, destacou o professor Ricardo Lira, da Educação Estadual em Sena Madureira.

Os Jogos da Juventude acontecem até o dia 25 deste mês, em Brasília, sob organização do Comitê Olímpico Brasileiro (COB). Trata-se da maior competição escolar e juvenil do país, reunindo cerca de 4.700 atletas de até 17 anos.