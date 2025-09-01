Hollow Knight: Silksong lidera lançamentos da semana; veja datas, plataformas e destaques

A semana chega forte para quem ama ação e aventura. O aguardado Hollow Knight: Silksong finalmente desembarca como o grande destaque, acompanhado dos sombrios Hell is Us e Cronos: The New Dawn, além da 1ª expansão de Indiana Jones and the Great Circle e de franquias consagradas como NBA 2K e Daemon X Machina.

Lançamentos da semana (datas e plataformas)

Metal Eden — 2/9 — PS5, XBSX/S, PC

Demonschool — 3/9 — PS5, XBSX/S, PS4, XB, SW, PC

Hirogami — 3/9 — PS5, PC

Hell is Us — 4/9 — PS5, XBSX/S, PC

Indiana Jones and the Great Circle: The Order of Giants (DLC) — 4/9 — PS5, XBSX/S, PC

Star Wars Outlaws (versão SW2) — 4/9 — SW2

Void Crew (versão consoles) — 4/9 — PS5, XBSX/S

Hollow Knight: Silksong — 4/9 — PS5, XBSX/S, SW2, PS4, XB, SW, PC

Everybody’s Golf: Hot Shots — 5/9 — PS5, SW, PC

Cronos: The New Dawn — 5/9 — PS5, XBSX/S, SW2, PC

NBA 2K26 — 5/9 — PS5, XBSX/S, SW2, PS4, XB, SW, PC

Daemon X Machina: Titanic Scion — 5/9 — PS5, XBSX/S, SW2, PC

O que vale ficar de olho

Hollow Knight: Silksong (4/9)

Sequência do clássico da Team Cherry, agora com Hornet como protagonista. Combate ágil, exploração “metroidvania” e 40+ chefes prometem uma campanha intensa em um novo reino desenhado à mão.

Hell is Us (4/9)

Soulslike da Rogue Factor/Nacon que mistura guerra civil e criaturas sobrenaturais. Combate desafiante com espadas, lanças e machados, mundo semiaberto e progressão sem bússolas ou marcadores.

Cronos: The New Dawn (5/9)

Terror sci-fi da Bloober Team: como Viajante do Coletivo, você volta no tempo para recuperar almas-chave e desvendar o apocalipse — enquanto essas mesmas almas passam a assombrá-lo.

Indiana Jones and the Great Circle: The Order of Giants (DLC – 4/9)

Primeira expansão da aventura da MachineGames/Bethesda. Novos quebra-cabeças “gigantes”, retorno ao Vaticano e mistérios ligados a relíquias lendárias. Requer o jogo base.

NBA 2K26 (5/9)

Atualizações de ProPlay e novo sistema de animações buscam maior realismo nas quadras. Modos MyCareer, The W, MyNBA e MyTeam seguem como pilares do pacote.

Daemon X Machina: Titanic Scion (5/9)

Sequência com foco em mundo aberto, coop online e personalização profunda do Arsenal (mecha). Conflito entre facções humanas e sobre-humanas em um planeta alienígena.

Outros destaques

Star Wars Outlaws (SW2) : chega ao Switch 2 com controles por toque e movimento.

Void Crew (consoles) : coop caótico para até 6 jogadores pilotando e mantendo a nave no espaço.

Demonschool : estratégia por turnos com vida universitária + horror sobrenatural.

Metal Eden : FPS frenético com parkour e mobilidade agressiva.

Hirogami : plataforma 3D criativo; protagonista de papel vira dobraduras de animais.

Everybody’s Golf: Hot Shots: retorno do golfe arcade acessível, com 100+ torneios e modos malucos.

📌 Dica editorial: esta é uma daquelas semanas com “um grande lançamento + cardápio variado”. Se for montar vitrine/arte: destaque Silksong e use “selos” para Hell is Us / Cronos / NBA 2K26 / Indiana DLC.

Fonte: Metacritic; materiais dos estúdios e lojas digitais (Steam, Epic, PS Store, Xbox, Nintendo); Tech tudo

Redigido por ContilNet.