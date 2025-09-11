11/09/2025
Homem acusado de furto de combustível começa a quitar dívidas, mas novas vítimas denunciam golpes em postos de Rio Branco

Um motorista acusado de não pagar abastecimentos em diferentes postos de combustíveis em Rio Branco começou a quitar parte das dívidas após a repercussão do caso. O primeiro pagamento foi realizado nesta quinta-feira (11), um dia depois de o Auto Posto Sobral, no bairro Boa União, denunciar que o homem havia abastecido e saído sem pagar.

A reportagem publicada pelo Na Hora da Notícia viralizou nas redes sociais e fez com que outros frentistas e gerentes de postos reconhecessem o suspeito. Novas vítimas se apresentaram na Delegacia de Flagrantes (Defla), relatando terem caído no mesmo golpe.

Segundo os relatos, a prática era sempre a mesma: o homem abastecia, tentava pagar com um cartão que era recusado e dizia que iria buscar outro com a mãe. No entanto, não retornava.

Homem acusado de furto de combustível começa a quitar dívidas/Foto: ContilNet

Entre os estabelecimentos lesados estão:

Auto Posto Acauan (rodovia AC-40, Vila Acre) – prejuízo de R$ 150;

Auto Posto Santo Antônio – prejuízo de R$ 150;

Auto Posto Lebron – no dia 31 de agosto, abasteceu R$ 150 (R$ 100 de gasolina e R$ 50 de álcool), mas não quitou.

Após a repercussão, funcionários do posto Acauan confirmaram que uma mulher pagou o débito via Pix. O motorista também enviou comprovantes à reportagem demonstrando a quitação de valores referentes aos postos Lebron, Acauan e Santo Antônio.

Em mensagens, o acusado afirmou estar “resolvendo todas as pendências” e pediu que os processos sejam retirados. No entanto, gerentes de postos confirmaram que as medidas judiciais seguirão, mesmo com o pagamento.

A Polícia Civil investiga os casos registrados na Defla.

