Homem arranca parte da orelha do companheiro a mordidas e acaba preso

Um homem de 29 anos foi preso após arrancar, com uma mordida, parte da orelha do próprio companheiro, de 19 anos, na manhã desta segunda-feira (8/9), em Brasília. A vítima foi socorrida e atendida no Hospital Regional da Asa Norte (Hran). O agressor, aparentemente embriagado, acabou detido no próprio hospital e levado à 5ª Delegacia de Polícia (Área Central).

De acordo com a Polícia Militar do DF (PMDF), uma equipe foi acionada para ocorrência de perturbação no Hran e encontrou o suspeito contido por seguranças, sentado no meio-fio. Ele teria tentado invadir o estacionamento interno do hospital, recusou-se a se identificar e passou a desacatar os policiais com xingamentos.

Durante a abordagem, os militares apuraram que o homem havia brigado com o parceiro momentos antes e, nesse contexto, mordeu e arrancou parte da orelha do jovem. A vítima recebeu atendimento imediato no Hran.

O suspeito foi conduzido à 5ª DP, onde o caso foi registrado pelos crimes de lesão corporal gravíssima, embriaguez ao volante, desacato, desobediência e recusa de identificação.

Fonte: Metrópoles

Redigido por: Contilnet