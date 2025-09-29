Homem coloca fogo na casa da ex-namorada; VÍDEO

Um homem invadiu a residência da ex, colocou fogo no local, roubou uma televisão e fugiu em seguida.

O crime aconteceu em Trindade.

Os vizinhos que presenciaram a cena e ficaram desesperados com as chamas.

A dona da casa estava na casa da mãe no momento da invasão. Ela chegou logo quando o fogo estava começando, mas infelizmente não conseguiu fazer muita coisa para conter a situação.

Para dificultar ainda mais o combate ao incêndio, o homem fechou o registro de água da casa, para impedir a tentativa de apagar o fogo.

A TV Anhanguera tentou falar com Leandro, mas ele não atendeu as ligações, nem respondeu nossas mensagens.

A Polícia Civil disse que ele continua sendo procurado.

Veja o vídeo: