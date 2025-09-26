26/09/2025
Homem condenado por estuprar criança de 7 anos é preso pela polícia no Acre; pena é de quase 30 anos

Mandado de prisão foi cumprido pela DEAM em Cruzeiro do Sul; acusado já está em unidade prisional

A Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) em Cruzeiro do Sul, prendeu nesta sexta-feira (26) um homem de 27 anos condenado por estupro de vulnerável.

Ação da DEAM/ CZS resulta na captura de condenado por crime contra criança/Foto: Reprodução

De acordo com a investigação, a vítima, atualmente com 15 anos, sofreu abusos quando tinha apenas 7 anos. O mandado de prisão foi expedido pelo Poder Judiciário após a comprovação do crime. O acusado foi localizado no bairro Miritizal e encaminhado para a unidade prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

A Polícia Civil destacou que a prisão integra as ações de enfrentamento a crimes sexuais contra crianças e adolescentes e reforçou a importância das denúncias para responsabilizar os autores desse tipo de delito.

