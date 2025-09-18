Homem confessa ter matado ex-companheira na frente do filho por ciúmes

Um homem de 27 anos confessou à Polícia Civil ter assassinado a ex-companheira, Liliane Alves Lima, a golpes de faca, na frente do filho de 9 anos, em Porto Velho (RO). O crime ocorreu em 5 de setembro, na zona Leste da capital. A prisão preventiva do suspeito foi cumprida na quarta-feira (17), após a conclusão de diligências e coleta de depoimentos de testemunhas.

Como foi o crime

De acordo com o boletim de ocorrência, o agressor atacou Liliane dentro de casa, movido por ciúmes e pela suspeita de que ela teria iniciado um novo relacionamento.

O menino tentou proteger a mãe , lançando-se à frente do agressor, e, em seguida, correu para pedir ajuda a vizinhos.

Moradores entraram na residência e encontraram Liliane com ferimentos graves. Ela foi socorrida pelo Samu, mas não resistiu.

Prisão e confissão

Após investigação da Polícia Civil, que reuniu depoimentos e outras evidências, a Justiça de Rondônia decretou a prisão do investigado.

Em interrogatório, o homem confessou o crime. Ele permanece à disposição da Justiça e o caso é enquadrado como feminicídio.

Próximos passos do inquérito

A Polícia Civil deve finalizar o relatório e remetê-lo ao Ministério Público , que decidirá sobre a denúncia .

O suspeito poderá responder por feminicídio e outras agravantes previstas em lei.

Serviço — como denunciar violência contra a mulher

190 (Polícia Militar) – emergências.

180 (Central de Atendimento à Mulher) – orientações e encaminhamentos.

197 (Polícia Civil) – denúncias.

Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAM) e app/MJSP “Proteja Brasil” também recebem registros.

