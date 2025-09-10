Homem de cueca que invadiu casa de mulher deixou cair carteira com oração

Após invadir a casa e tentar violentar sexualmente uma mulher de 24 anos, um homem vestindo apenas cueca fugiu do local após entrar em luta corporal com a vítima, mas esqueceu a carteira com seus pertences pessoais.

Dentro da carteira, Aline Vivian, que é promotora de eventos, encontrou a identidade do agressor, além de outros documentos.

Também havia um bilhete escrito à mão com uma oração de Santa Cruz, que começa assim: “Deus Todo-Poderoso, que sofrestes a morte sobre a madeira sagrada por todos os nossos pecados, sede comigo. Santa Cruz de Jesus Cristo, compadecei-vos de nós.”

Bilhete com oração da Santa Cruz

Após invadir casa de mulher, homem de cueca deixou carteira com oração

Lesões no corpo da vítima

De acordo com a vítima, na segunda-feira (8/9), quando ela foi buscar uma encomenda, o homem, que não teve o nome divulgado pela PCDF, ficou observando-a. Depois de limpar a casa, tomar um banho e deitar para dormir, Aline acordou com ele em cima dela. O criminoso invadiu o imóvel pulando a janela, que fica dentro de um condomínio, em Ceilândia.

Após os dois entrarem em luta corporal, ele fugiu. Durante a briga, Aline sofreu vários hematomas pelo corpo e marcas da violência que ainda são visíveis.

“Eu estava dormindo”

Aline registrou boletim de ocorrência na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam II), na mesma região administrativa onde ocorreu o crime. Nas redes sociais, ela relatou: “Eu estava dormindo, e o cara simplesmente entrou na minha casa.”

Durante a tentativa de fuga, o suspeito deixou para trás a carteira com pertences pessoais e um bilhete contendo uma oração de Santa Cruz. “Quando acordei e vi ele de cueca em cima de mim, imediatamente reagi e entrei em luta corporal. Ele tentou me trancar dentro de casa, mas acabou saindo correndo só de cueca,” contou Aline.

Ao voltar da delegacia para casa, a vítima ainda foi agredida pela companheira do investigado que fugiu. Aline contou que a mulher disse: “Se ele fez isso, é porque ela tinha provocado.”

Novamente, após uma sequência de agressões, Aline retornou à delegacia e registrou um novo boletim de ocorrência.