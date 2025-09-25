Um episódio inusitado chamou a atenção em Capanema, no interior do Pará, após um homem tentar transportar uma carga pesada de tijolos na caçamba de sua caminhonete 4×4. Apesar dos avisos de pessoas próximas sobre o risco da manobra, ele decidiu seguir com o trajeto, determinado a concluir a entrega por conta própria.

Ao passar por um desnível ao sair da calçada, a distribuição do peso comprometeu o equilíbrio do veículo. A movimentação brusca fez com que os tijolos se desprendessem e caíssem completamente na via, espalhando a carga e causando surpresa em quem assistia à cena no local.

O momento foi registrado por testemunhas e rapidamente ganhou destaque nas redes sociais, onde internautas comentaram tanto a imprudência quanto o impacto da queda da carga. O vídeo gerou milhares de visualizações e reacendeu o debate sobre os cuidados no transporte de materiais pesados em veículos não adaptados.

Veja o vídeo: