Homem dispara contra o próprio rosto ao manusear rifle para caçar e é levado ao pronto-socorro

O caçador Alfedeni Lima dos Santos, de 29 anos, ficou ferido após um disparo acidental na manhã desta terça-feira (16), na zona rural da Bolívia, na divisa com o Acre, próximo ao município de Plácido de Castro, no interior do estado.

De acordo com informações repassadas por familiares, Alfedeni estava em casa quando pegou o rifle para ir até a mata caçar. Nesse momento, enquanto manuseava a arma de fogo, acabou disparando acidentalmente contra o próprio rosto, atingindo o olho direito.

Após ouvirem o barulho do tiro, familiares socorreram o homem e o levaram até o Hospital Manoel Marinho Monte, em Plácido de Castro, onde ele recebeu os primeiros atendimentos. Devido à gravidade dos ferimentos, foi necessária a transferência por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até o pronto-socorro de Rio Branco. Ele deu entrada em estado estável, mas deverá passar por exames complementares e avaliação de especialistas.