Homem é arremessado do carro após batida, mas retorna ao veículo e segue dirigindo

Um acidente inusitado chamou atenção dos moradores de Marabá, no Pará, no mês de agosto. Por volta das 2h40, um Fiat Uno, sem placa, colidiu contra o portão de uma residência localizada na Avenida Boa Esperança, no bairro Liberdade.

Segundo testemunhas, o motorista foi arremessado para fora do veículo com o impacto, mas surpreendentemente se levantou sem ferimentos aparentes e voltou a dirigir o carro. As autoridades investigam os danos causados ao portão, que ficou visivelmente amassado, e o fato do veículo estar circulando sem placa.

O episódio rapidamente viralizou nas redes sociais, com internautas comentando sobre a aparente “cena de filme” e a habilidade do motorista em se recuperar após o acidente. Alguns destacaram que o modelo Uno resistiu ao impacto de forma impressionante, enquanto outros fizeram brincadeiras comparando a situação a manobras de filmes de ação.

A Polícia Militar reforça a importância de não circular com veículos sem placa e alerta que acidentes como este, mesmo sem ferimentos graves, podem trazer riscos graves a terceiros.

Veja o vídeo: