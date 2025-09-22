Homem é atingido com facada pelo próprio tio durante confraternização na zona rural do Acre

Um evento de confraternização familiar, ocorrido no projeto Novo oriente, zona rural de Sena Madureira, quase acaba em tragédia na madrugada deste domingo (21). O trabalhador braçal identificado como Natalino de Almeida Silva, 26 anos, foi atingido com uma facada.

Conforme o apurado, dois irmãos começaram uma discussão que descambou para a confusão. Natalino teria tentado apartar a briga e foi ferido por seu próprio tio. Relatos indicam que o autor tentou atingi-lo no pescoço, porém, uma pessoa conseguiu puxar a vítima a tempo e a facada atingiu seu braço direito.

Por conta da dificuldade de acesso, populares levaram Natalino em uma caminhonete até a estrada Transacreana e após quase duas hora sde viagem econtraram o Samu.

O autor da facada conseguiu fugir. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil de Sena Madureira.