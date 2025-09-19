Homem é baleado dentro de salão de cabeleireiro em Brasiléia e passa por cirurgia

O trabalhador Diplanir da Silva Pereira foi vítima de uma tentativa de homicídio na tarde desta sexta-feira (19), no bairro Eldorado, em Brasiléia, interior do Acre. O crime ocorreu por volta das 14h20, dentro de um salão de cabeleireiro onde ele prestava serviços.

Segundo informações da Polícia Militar, um homem armado entrou no estabelecimento e efetuou vários disparos contra Diplanir. Após a ação, o criminoso fugiu do local sem ser identificado.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada em estado grave para o hospital do município. O médico de plantão informou que Diplanir foi atingido por quatro disparos: um no braço esquerdo, que provocou fratura; um no joelho direito; e dois na região abdominal, sendo que um dos projéteis ficou alojado, necessitando de cirurgia.

Mesmo ferido, a vítima relatou à guarnição policial que não conhece o autor dos disparos. O local do crime foi isolado e periciado pela equipe do 5º Batalhão da PM do Alto Acre.

A motivação da tentativa de homicídio ainda é desconhecida e será investigada pela Polícia Civil. Até o momento, não há informações se Diplanir deverá ser transferido para Rio Branco nas próximas horas.