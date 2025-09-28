28/09/2025
Homem é baleado durante partida de futebol no interior do Acre; vítima foi atingida no abdômen

Caso ocorreu no km 67 da Estrada do Pacífico, na zona rural de Brasiléia

Marcos Antônio da Silva, de 50 anos, foi baleado na tarde de sábado (27) durante um torneio de futebol realizado no km 67 da Estrada do Pacífico, na zona rural de Brasiléia, no interior do Acre.

Homem é baleado durante partida de futebol no interior do Acre. Foto: ContilNet

De acordo com informações de testemunhas, Marcos teria se desentendido com um vizinho durante a partida. A discussão evoluiu para uma briga, momento em que o suspeito sacou uma arma de fogo e efetuou um disparo, atingindo a vítima no abdômen.

Após o ataque, Marcos recebeu os primeiros atendimentos no Hospital Regional de Brasiléia e, devido à gravidade do ferimento, foi transferido para o Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deu entrada na madrugada deste domingo (28). Seu estado de saúde é estável.

Caso ocorreu no km 67 da Estrada do Pacífico, na zona rural de Brasiléia. Foto: ContilNet

A Polícia Militar esteve no local e realizou buscas, mas o autor do disparo conseguiu fugir. O caso segue sob investigação.

