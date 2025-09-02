Homem é encontrado esfaqueado e jogado às margens da BR-317 no interior do Acre

Um homem identificado como Wenderson Moura da Silva, de 36 anos, foi encontrado esfaqueado na noite desta segunda-feira (1º), às margens da BR-317, no km 97, próximo ao município de Capixaba, no interior do Acre.

Caso será investigado pela Delegacia de Capixaba/Foto: ContilNet

Segundo informações da polícia, um motorista que trafegava no sentido Xapuri–Capixaba avistou a vítima caída às margens da rodovia, ensanguentada e com o nariz apresentando um pó branco que seria, supostamente, entorpecente.

O condutor seguiu até Capixaba e comunicou o fato a uma guarnição da Polícia Militar do 4º Batalhão. Os policiais foram até o local e confirmaram a ocorrência. Pelo rádio, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que socorreu Wenderson e o levou ao pronto-socorro de Rio Branco.

A vítima apresentava quatro golpes de faca: dois no abdômen, um no peito e outro na mão direita.

De acordo com a polícia, Wenderson estava alcoolizado e aparentemente sob efeito de entorpecentes, o que impossibilitou que ele relatasse como os fatos ocorreram.

O caso foi registrado em boletim de ocorrência e será investigado pela Delegacia da Polícia Civil de Capixaba.

