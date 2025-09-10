Homem é encontrado morto após usar crack e fumar cigarro feito com página da Bíblia em MG

Um homem, de 41 anos, foi encontrado morto em casa na terça-feira, 2 de setembro, em Periquito, interior de Minas Gerais. Segundo a Polícia Militar, o corpo não tinha sinais visíveis de violência.
Após ser acionada pelo médico da Unidade Básica de Saúde, que constatou o óbito, a PM conversou com o proprietário da residência. Foi ele quem procurou pelo atendimento na UBS.
O dono do imóvel falou aos policiais que o homem usou crack e bebida alcoólica durante toda a madrugada. Ao amanhecer, entrou na sala, arrancou uma página da Bíblia que ficava em cima da mesa, fez um cigarro e fumou. Em seguida, se debruçou no braço do sofá.
O proprietário afirmou ainda que chegou perto para ver se ele estava bem e o deitou no sofá. Em seguida, foi à unidade de saúde para acionar a equipe médica. O médico esteve na casa e constatou o óbito. O relato foi confirmado por uma mulher que também estava no local.
Após os trabalhos da perícia da Polícia Civil, o corpo foi encaminhado ao Posto Médico Legal de Governador Valadares.