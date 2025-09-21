Homem é esfaqueado após discussão durante bebedeira na Baixada da Sobral

Um homem identificado como Daniel Guimarães dos Santos, de 40 anos, foi ferido com um golpe de faca na tarde deste domingo (21), após uma discussão em via pública, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

De acordo com testemunhas, Daniel consumia bebidas alcoólicas e drogas com amigos quando iniciou uma discussão com um deles. Durante o desentendimento, o suspeito sacou uma faca e atingiu a vítima no abdômen, provocando uma evisceração. Após o ataque, o agressor fugiu do local.

Mesmo gravemente ferido, Daniel conseguiu se deslocar até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Franco Silva, onde recebeu os primeiros cuidados médicos. Em seguida, foi transferido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao pronto-socorro de Rio Branco, onde segue em estado estável.

A Polícia Militar não chegou a ser acionada para atender à ocorrência. O caso ficará sob investigação da Polícia Civil.