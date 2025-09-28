Homem é esfaqueado e sobrevive a tentativa de homicídio no bairro Aeroporto Velho, em Rio Branco

Por Ithamar Souza

Juciclei Nascimento, de 38 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na madrugada deste domingo (28), na Travessa Acre, no bairro Aeroporto Velho, em Rio Branco. Ele foi atingido por três facadas e apresentava ainda sinais de agressões físicas.

Segundo informações de moradores, a vítima chegou ensanguentada em frente a uma residência onde ocorria uma confraternização e pediu socorro. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, prestou os primeiros atendimentos e encaminhou Juciclei ao Pronto-Socorro da capital.

De acordo com os médicos de plantão, ele sofreu duas perfurações nas costas e uma no peito, além de hematomas pelo corpo. Apesar da gravidade, o estado de saúde é considerado estável.

A Polícia Militar realizou patrulhamento na região na tentativa de localizar o autor do crime, mas até o momento ninguém foi preso. O caso ficará sob investigação da Polícia Civil.