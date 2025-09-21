Homem é esfaqueado pelo próprio tio em Sena Madureira

Uma confraternização terminou em violência na madrugada deste domingo (21) no Ramal Central, Projeto Novo Oriente, zona rural de Sena Madureira. O jovem Natalino Pantosa da Silva, de 26 anos, foi esfaqueado pelo próprio tio, identificado como Antônio Aldeciclei, após uma discussão em família.

De acordo com testemunhas, a confusão começou quando Antônio discutia com outro irmão. Natalino tentou intervir, mas o tio, enfurecido, pegou uma faca e partiu para cima do sobrinho, tentando atingi-lo na garganta. Uma terceira pessoa conseguiu impedir o golpe fatal, mas a lâmina acabou acertando o braço direito da vítima, provocando um ferimento profundo. Logo após a agressão, o acusado fugiu do local.

Por causa da dificuldade de acesso da região, vizinhos colocaram Natalino em uma caminhonete e o transportaram até o km 98 da rodovia AC-90, a Transacreana. No ponto de encontro, a equipe da ambulância 07 do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) iniciou os primeiros socorros. Diante da gravidade, foi acionada também a ambulância de suporte avançado (01).

A vítima perdeu muito sangue e há suspeita de lesão na artéria braquial do braço direito. Após estabilização, ele foi transferido para o setor de traumatologia do Pronto-Socorro de Rio Branco, onde permanece internado sob cuidados médicos.

A Polícia Militar não chegou a ser acionada no momento da ocorrência. O caso será investigado pela Delegacia Geral de Sena Madureira.

Créditos: Redação, Alerta Cidade